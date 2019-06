Tenhle tým může dokázat hodně, věští trenér pozemních hokejistů Litic

„Říci, že jsme si titul zasloužili po vítězství v základní části, je snadné. Ale ten finálový příběh je to nejvíc, co jsem kdy v hokeji zažil. Moc klukům děkuji za tenhle zážitek,“ svěřil se pak Tomáš Levý.



Bylo to obrovské drama. Když jste ve druhém poločase prohrávali 0:1, pořád jste věřil v obrat?

Moc tomu nenasvědčovalo, v první půli byl soupeř lepší. Ale něco jsme si v šatně řekli a myslím, že po přestávce jsme na ně našli recept. I když jsme jako první inkasovali, věřil jsem. Šancí jsme si vytvářeli dost, ale dlouho je neproměňovali.

Vyrovnali jste až v závěru, předtím Bohemians neproměnily penaltu. Byl to zlomový moment?

Tam se to lámalo. Dvoubrankové manko už bychom nesrovnali, kluky by to srazilo do kolen. Tomáš (gólman Nečas) zažil velikánský příběh, který si zároveň moc zasloužil. Chytil penaltu, dal týmu naději, pak byl skvělý i při nájezdech.

Nakonec o zlatu rozhodla až sedmá série a gól Lukáše Nocara...

Hráči, kteří penalty na trénincích proměňují, tam šli s úkolem, aby udělali to, co umí. Aby nevymýšleli nic složitého. Věřil jsem, že rozstřel zvládneme. Jsem přesvědčený, že v týmu máme větší individuality než Bohemians.

Ale dlouho byla na hráčích znát nervozita, souhlasíte?

Byla paradoxně větší než v semifinále proti Rakovníku. Někteří kluci byli svázaní. Bylo to znát, chemie byla trošku rozbořená. Pomohla až poločasová pauza.

Vy jste jako hráč slavil titul před devíti lety. Jakou perspektivu má před sebou současný tým?

Tahle parta začíná v sobě mít něco, co jsme tehdy měli i my. Sounáležitost, týmovost. Letošní rok to ukázal a postupně vše gradovalo. Nechci to zakřiknout, ale myslím si, že na další léta máme připravenou zajímavou partu, která toho může hodně dokázat.