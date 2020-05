Po Jordanovi vznikne dokumentární seriál i o Bradym

Dokument s názvem Man in the Arena - Tom Brady ukáže Bradyho cestu z univerzity k hvězdě zámořské ligy NFL, ve které strávil dosavadních 20 let v dresu New England Patriots. V březnu se jako volný hráč upsal Tampě Bay Buccaneers.

„V seriálu budou zachyceny klíčové chvíle a výzvy, co vypadaly zdánlivě beznadějně, ale díky tvrdé práci a vytrvalosti vedly k triumfům, které byly pro kariéru zásadní. Ať už jde o vítězství, nebo porážky,“ řekl dvaačtyřicetiletý Brady, který prožil i tři finálové nezdary.