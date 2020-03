Dvě dekády excelence a dost. Brady míří Tampy, Patriots drží smutek

Odpověď nabídne až následující sezona, pojďme se nejprve podívat na Bradyho dvacetiletou cestu s New England, ze kterých společně s koučem Billem Belichickem udělal mašinu na vítězství a jednu z nejlepších organizací ve sportovní historii.

Přehlížený vysokoškolák hvězdou

Draft v roce 2000 zapůsobil na Bradyho jako obrovská motivace. Mladý quarterback s nepříliš dobrými fyzickými předpoklady věřil, že by se mohl dostat na řadu už v prvním nebo druhém kole. Jenže na telefonát od svého nového zaměstnavatele si musel počkat až do šestého kola, kdy si ho jako 199. hráče v pořadí vybrali Patriots.

Skauti z NFL nedávali hvězdičce University of Michigan velké šance. „Špatná stavba těla, vyzáblý, nepohyblivý, nemá silnou ruku,“ vypočítával Brady z jejich hodnocení.

Pro Bradyho to byla inspirace. Chtěl ukázat, že se v něm všichni mýlili. NFL Films v roce 2011 natočili dokument The Brady 6, který se ohlíží zpět za draftem, ve kterém bylo hned šest quarterbacků vybráno před Bradym.

„Vůbec v ničem nevynikal. Ani jeho trenéři z Michiganu o něm nemluvili jako o budoucí superhvězdě,“ vzpomínal v dokumentu Steve Mariucci. Ten trénoval San Francisco 49ers. Právě 49ers byla snovou destinací Bradyho. Jeho rodina žila v San Francisku a pravidelně chodila na zápasy. Jenže 49ers po Bradym nesáhli.

Touha hnala Bradyho vpřed. Na první setkání s ním nikdy nezapomene majitel Patriots Robert Kraft. Sebevědomí ovšem Bradymu nechybělo. „Tohle je to nejlepší rozhodnutí, které tato organizace kdy udělala,“ oznámil Brady Kraftovi.

Brady byl v té době čtvrtým quarterbackem v týmu. Hlavní trenér Patriots Bill Belichick rychle poznal, že Brady má potenciál. A tak měli Patriots v sezoně 2000 v sestavě hned čtyři quarterbacky. „Bylo to v podstatě plýtvání místem na soupisce, ale báli jsme se ho dát na practice squad, kde by si ho mohly vzít jiné týmy,“ vysvětlil Belichick.

Tom Brady a New England Patriots:

V následujícím roce se Brady vypracoval na pozici prvního náhradníka za hvězdným Drewem Bledsoem. A ten se zkraje sezony proti New York Jets po brutálním hitu zranil. Brady dostal příležitost, kterou již nepustil. Dovedl Patriots až do Super Bowlu, v něm pak jako velcí outsideři porazili St. Louis Rams. Brady v závěrečné minutě za vyrovnaného stavu dovedl útok až na pozici, ze které Adam Vinatieri proměnil vítězný field goal.

Dynastie, která nemá obdoby

Brady s Belichickem vytvořili úderné duo, kterému se sotvakdo vyrovná. NFL se snaží udržet ligu v rovnováze. Draft, pevný platový strop nebo trh volný hráčů. To všechno mají být páky pro to, aby se týmy neustále točily na špici. Pro 31 týmů to funguje prakticky dokonale. Jen Patriots vybočují z řady.

Brady odehrál za Patriots 18 sezon v pozici startera. Kromě prvního roku vynechal nuceně ještě ročník 2008, kdy se v úvodním zápase zranil. V 18 plnohodnotných sezonách dokráčel Brady k devíti účastem v Super Bowlu a šesti titulům. K tomu přidal čtyři trofeje pro nejužitečnějšího hráče Super Bowlu, třikrát byl jmenován nejužitečnějším hráčem celé ligy a s týmem dokráčel k neuvěřitelným 17 vítězstvím v divizi.

Brady v číslech 9 účastí v Super Bowlu

6 prstenů pro vítěze 4 ocenění Super Bowl MVP 14 Pro Bowls 3 NFL MVP 219-64 zápasová bilance v základní části 30-11 zápasová bilance v play off

Brady vyhrál v play off 30 zápasů. Nejbližší pronásledovatel, Joe Montana, to dokázal v 16 případech. Ze současných quarterbacků má nejvíce výher ve vyřazovací části Ben Roethlisberger, a to 13.

S přibývajícím věkem se spekulovalo, jak dlouho může hrát Brady na vysoké úrovni. Jenže ještě ve 40 byl schopen vyhrát prestižní cenu pro nejužitečnějšího hráče ligy. „Chci hrát do 45,“ svěřil se tehdy televizi ESPN. „Čtyřicet pět je dobré číslo. Vím, jaké úsilí to bude stát, ale moje láska ke hře nikdy nezmizí,“ dodal tehdy.

Patriots začali být k této prognóze obezřetní. Žádnému quarterbackovi se nepodařilo udržet si vysokou výkonnost po čtyřicítce. Brady chtěl dlouhodobý kontrakt, který mu ale Patriots odmítli dát. V klubu chtěli jeho smlouvu řešit z roku na rok, podle situace.

A tak začaly kolovat první signály, že pokud chce Brady hrát do 45, nemusí to být v dresu Patriots. Už v roce 2015 Bradyho otec prorokoval, že je předčasný konec jeho syna v Patriots nevyhnutelný. „Neskončí to dobře. Je to byznys,“ nechal se slyšet pro CBS Sports.

Měl pravdu. Brady na svém Instagramu v úterý oznámil, že již nebude v Patriots pokračovat. Ve 42 letech má Brady stále motivaci ukázat všem, že je schopný hrát na špičkové úrovni.

Zlou krev mezi Patriots a Bradym ale nenajdete. „Tommy je pro mě jako syn. Doufal jsem, že tento den nikdy nepřijde. Těším se, až ho přivítáme zpět a oslavíme jeho kariéru a úspěchy,“ vyjádřil se k odchodu Robert Kraft.

Belichick nepatří k výřečným trenérům. Nyní udělal výjimku: „Tom byl jedním ze základních kamenů v programu, který jsme tu vybudovali. Je to výjimečný člověk a nejlepší quarterback všech dob. Někdy člověk potřebuje čas, aby docenil něco nebo někoho. To však neplatí o Tomovi. Byla to velká pocta trénovat ho dvacet let.“

Nevýrazný tým

Brady dokázal pozvednout do té doby nevýrazné Patriots k výšinám. Před jeho příchodem neměli na kontě jediný titul a hráli na chátrajícím stadionu. Po jeho příchodu se z týmu stal sportovní i ekonomický kolos. Něco podobného ho čeká znovu. Tampa Bay Buccaneers sice na kontě má vítězství v Super Bowlu z roku 2002, ale poslední dekádu se řadí spíše mezi nevýrazné týmy NFL.

Tom Brady opouští New England Patriots.

Před začátkem sezony bude Bradymu 43 a bude mít před sebou nelehký úkol. Dostat tým, který se loni opět neprobojoval do play off, na vrchol. Další motivací může být fakt, že Super Bowl se hraje na domácím stadionu Buccaneers. Dosud žádnému týmu se nepodařilo bojovat o trofej ve svém stánku.

Horkým favoritem ale Buccaneers rozhodně nebudou. Brady kolem sebe bude mít útočné zbraně, které mu scházely v poslední sezoně u Patriots, ale málokdo nyní věří, že by dokázal dostat tým až na vrchol.

Celá NFL si nyní oddychla. Všichni totiž předpovídají, že dynastie Patriots nadobro končí. „Vítejte mezi námi ostatními,“ okomentoval odchod Bradyho moderátor NFL Network Rich Eisen.

Ve stopách idolu

Změna týmu na konci kariéry není pro hráče NFL - a jiných sportů - něčím novým. Bradyho dětský idol Joe Montana po zisku čtyř Super Bowlů v San Francisku odešel na poslední dvě sezony kariéry do Kansas City Chiefs. Na pátý triumf ale nedosáhl. Naopak legendární Peyton Manning dokázal po dlouhé kariéře v Indianapolis Colts získat titul v dresu Denver Broncos.

Tom Brady

Nikdo se ale nemusí bát, že by si Brady novým působištěm zničil pověst. Stejně jako Michael Jordan je navždy spojen s Chicago Bulls i přes jeho působení ve Washington Wizards. Joe Montana pak se San Franciskem i přes krátkou štaci v Kansas City. Tom Brady bude navždy spojen s New England Patriots, a to bez ohledu, jak jeho účinkování v Tampě bude úspěšné.