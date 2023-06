Pěsti na Královce. Turnaj The Ring Praha nabídne i titulový souboj Ducára

Pražská hala Královka bude v pátek večer žít boxem. Vrcholem galavečera The Ring Praha, kde se představí třeba Pavel Polakovič, Zsolt Osadan či Josef Stráník, bude souboj Vasila Ducár a Viktora Trushe. Ten je nyní na 53. místě ve světovém žebříčku profesionálních boxerů v křížové váze, takže o jedno místo před Ducárem.

„Jde o mého papírově nejtěžšího soupeře, ale pravda se ukáže až v zápase. Chci vyhrát, protože jsem si už na post české jedničky zvykl, chci to potvrdit,“ říká Ducár, boxer plzeňské stáje Patron Boxing.

Pozici české jedničky drží rodák ze Znojma už třetím rokem, loni zvládl hned tři titulové souboje. Naposledy v prosinci obhájil v Lucerně titul, když porazil svého vyzyvatele Vladimíra Řezníčka jasně na body.

Přípravu na zápas s Viktorem Trushem pojal pečlivě. Utkal se třeba s Džemalem Bošnjakem, mistrem Bosny a Hercegoviny, který boxuje v otočeném gardu. Stejně jako Trush.

„Váhu už mám, taktiku v hlavě taky, ale nechci ji předem prozrazovat. Navíc taktika často mění po prvním úderu v zápase. Hlavně se chci soustředit na svůj výkon. Musím boxovat tak, aby soupeř boxoval podle mě,“ má jasno Ducár.

Do Královky ho tradičně přijede podpořit rodina včetně manželky Ireny. „Těším se na pořádný kotel,“ doplňuje otec dvou dcer a civilním povoláním policista v zásahové jednotce.

I hlavní předzápas turnaje The Ring Praha nabízí atraktivní podívanou. O titul v kategorii do 102 kilogramů i o čtvrt milionu korun si to rozdají Václav Pejsar a Lukáš Fajk.

Galavečer začíná v pátek od 19 hodin. Vstupenky jsou stále k dispozici na síti Ticketportal, turnaj lze sledovat i na platformě oktagon.tv.