Pejsar versus Fajk. Pražská Královka hostí očekávanou boxerskou bitvu

„Je to mladý dravec. Jdeme spolu boxovat, takže v ringu ho chvíli mít rád nebudu, ale jinak mám tyhle typy v oblibě. Má to v hlavě nastavené dobře. Není tak technický, teď mu zápasy hodně táhne jeho hlava,“ vidí o dvanáct let mladšího soka osmatřicetiletý Pejsar.

„Pejsara na Královce popravím,“ anoncuje Fajkova slova oktagon. tv, kde bude celý galavečer organizace Patron Boxing přenášen. „Vyhraju ve druhé polovině zápasu,“ reagoval držitel pásu z Plzně.

Fajk si na konci dubna připsal velké vítězství. Český mladík vyhrál v Německu mistrovský pás těžké váhy organizace IBO Continental, když zvládl desetikolovou bitvu na body se Srbem Hasanovičem, který měl před soubojem šest výher a všechny na KO.

Pejsar je šampionem kategorie Bridgerweigh od loňského června, kdy v Ústí nad Labem vybodoval velkého rivala a dalšího Plzeňana Pavla Šoura. Naposledy boxoval v dubnu na galavečeru v Turecku o uvolněný asijský titul organizace ABCO. Předvedl skvělý výkon, na Němce Huseyina Cinkaru ale nakonec nestačil a prohrál na body.

Dnes si touží spravit chuť. A nebude to zadarmo. Stáj Patron Boxing Pejsarovi jen za samotný zápas proti Fajkovi vyplatí 250 tisíc...