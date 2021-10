Vítězové Světové série budou buď vyvrhelové, anebo šťastlivci

Houston je v boji o titul potřetí za posledních pět let a zkusí navázat na jediný triumf z roku 2017, během kterého byl přistižen při podvádění a dostal pokutu pět milionů dolarů. Během zápasů si tehdy natáčel signály soupeřů a hráči věděli, jaký typ nadhozu protivník zvolí.

Od té doby se na všech stadionech soupeřů na hráče Astros bučí. „Tehdy jsem tady nebyl, ale schytávám to taky. Musíme se s tím vyrovnat a všichni chceme ve Světové sérii demonstrovat, že jsme skvělí hráči, skvělý tým,“ řekl nejlepší houstonský pálkař Yordan Álvarez.

Hlavní trenér texaského celku Dusty Baker přišel k týmu v roce 2020 a má další šanci vyhrát soutěž i jako kouč. V roce 1981 se v roli hráče radoval s Los Angeles Dodgers. „Letos mám pocit, že jsem jedním z nich a mám pocit, že každý dělá všechno pro tým a o tom to je,“ řekl Baker.

Hlavní osu jeho týmu tvoří zkušení Carlos Correa, José Altuve, Alex Bregman a Yuli Gurriel.

Atlanta vyhrála v základní části jen 88 zápasů, nejméně ze všech týmů v letošním play off. Musela se vypořádat se zraněními několika hráčů, přesto došla až do finále. Svoji sílu Braves ukázali vyřazením obhájců titulu Los Angeles Dodgers a ve Světové sérii jsou po 22 letech.

„Na cestě jsme měli velké výmoly, obrovské zpomalovací hupy, prostě všechno, co si dovedete představit, ale my překonáme cokoli, co nám hodíte pod nohy,“ řekl první metař Freddie Freeman. Doufá, že pomůže Braves ke čtvrtému titulu v historii a prvnímu od roku 1995, kdy se tým opíral o trio nadhazovačů Greg Maddux, Tom Glavine a John Smoltz.

Tentokrát Atlanta sází na trojici startujících nadhazovačů Max Fried, Ian Anderson a Charlie Morton. Útoku týmu vládne na pálce Portoričan Eddie Rosario.