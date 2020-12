Stolní tenistky Hodonína na úvod Ligy mistryň těsně prohrály

Francouzský klub ovládl po druhé výhře skupinu C a je v semifinále. Hodonín se v sobotu utká od 10:00 s Villachem. V případě výhry skončí ve skupině druhý a bude bojovat s dalšími dvěma týmy o poslední místo v semifinále.

„Bylo to hodně vyrovnané. Musíme na to rychle zapomenout, čeká nás duel o druhé místo a pak věřím i v boj o semifinále. Pokud vydrží forma Moriové, můžeme se mezi čtyři nejlepší probojovat,“ citoval trenéra Jaroslava Mikesku svazový web.

V úvodní dvouhře prohrála Polka Natalia Partyková s Polinou Michajlovovou 1:3. Ve druhé sadě přitom nevyužila od stavu 10:5 pět setbolů. „Vedla i ve čtvrtém. Tohle je potřeba proti takovým hráčkám dotáhnout do konce,“ řekl Mikeska.

Někdejší světová sedmnáctka Moriová stav srovnala výhrou 3:1 nad Sarah de Nutteovou z Lucemburska. V utkání týmových trojek ale nestačila Ukrajinka Solomija Bratejková na Rumunku Andreu Dragomanovou (0:3).

Moriová pak bez ztráty setu zdolala ruskou obranářku Michajlovovou. „Nebyla si přitom úplně jistá, jak se jí bude do obrany proti Michajlovové dařit. Ovšem byl to super výkon,“ ocenil kouč.

V rozhodujícím klání Partyková prohrála s De Nutteovou 0:3. Ve druhém setu už vedla 9:4, ale za stavu 9:5 přiznala „prasátko“ soupeřky a sadu následně ztratila 9:11.

„Je krásné, že přiznala prasátko, ale my jsme viděli, že to vlastně ani nebylo. Takže bod minus. Určitě měla na to i tenhle zápas vyhrát, její výkon nebyl špatný, hrála dobře, ale ty koncovky, ty se jí nepovedly,“ řekl Mikeska.

Liga mistryň ve stolním tenisu v Linci Skupina C Saint-Quentinois (Fr.) - SKST Hodonín 3:2

Michajlovová - Partyková 3:1 (7, 11, -7, 8)

De Nutteová - Moriová 1:3 (-7, -9, 11, -8)

Dragomanová - Bratejková 3:0 (5, 5, 8)

Michajlovová - Moriová 0:3 (-5, -9, -8)

De Nutteová - Partyková 3:0 (7, 9, 6)