Po mužích chtějí titul i brodské stolní tenistky, extraligu vedou bez ztráty bodu

Ze stínu svých mužských kolegů však nyní v Havlíčkově Brodě chtějí vystoupit ženy HB Ostrov.

„Myslím si, že tým máme kvalitní, jsme silné. Avizovali jsme útok na mistrovský titul a zatím to vypadá dobře,“ říká otevřeně majitel a zároveň manažer havlíčkobroského týmu Miroslav Jinek.

V aktuálním extraligovém ročníku brodské ženy ještě nezaváhaly, po sedmi odehraných zápasech mají na svém kontě sedm výher. „Skoro bych řekl, že jsem to tak dobré ani nečekal,“ připouští trenér HB Ostrov Bohumil Vožický. „Jsem si vědomý toho, že máme silný tým, který je navíc kompletní. Hrají všechny naše nejlepší hráčky. Takže mě to až tak nepřekvapuje. Ale že zatím neztrácíme ani bod, to překvapením je.“

Brodské ženy nyní zvládly i první ostrou zkoušku, v domácím prostředí v pátek přehrály úřadující šampionky z Hodonína 6:3. „Porazit Hodonín takovým rozdílem svědčí o tom, že tým je poskládaný dobře,“ pochvaluje si Jinek. „Holkám to vyšlo. Bylo to vyrovnané utkání, ale zabojovaly a dopadlo to dobře,“ těší ho.

Opora stolních tenistek HB Ostrov Zdena Blašková.

„Máme dvě vyloženě skvělé hráčky, a to jsou Zdena Blašková a Tatiana Kukuľková,“ má jasno Vožický. „U nich bych očekával, že budou bodovat. Ale výsledku tentokrát hrozně pomohla i Linda Záděrová, která vyhrála dvakrát. A to byl takový nadstandard. S tím se určitě nepočítalo.“

Faktem je, že jestli se Havlíčkův Brod může na něco spolehnout, je to šíře jeho kádru. Kouč Vožický má k dispozici pětici hráček: kromě už zmiňovaných Kukuľkové, Blaškové a Záděrové jsou to ještě Aneta Širučková a Veronika Poláková.

„V minulé sezoně jsme nevěděli, jak to Aneta Širučková zvládne při mateřské. A bylo úžasné, že se během měsíce a půl od porodu dala dohromady a pomohla nám,“ zmiňuje Jinek. „Letos jsme si ji nechali jako v pořadí pátou, protože jsme nevěděli, jak na tom bude Linda po operaci. Proto je náš tým pětičlenný, což se normálně nedělá.“

V minulém ročníku HB Ostrov do extraligy vstupoval jako nováček, přesto dokázal z pátého místa po základní části dojít až do semifinále play off, v němž podlehl právě Hodonínu 0:2 na zápasy.

Stolní tenistky HB Ostrov Havlíčkův Brod, zleva Zdena Blašková, Tatiana Kukuľková a Aneta Širučková, mají důvod k oslavě. Po vítězství na Lincem postoupily do třetího kola Evropského poháru.

„Loni jsme měli problém, protože jsme do extraligy postupovali na poslední chvíli, kdy hráčky byly už obsazené,“ vzpomíná Vožický. „Postoupili jsme v květnu, kdy je hráčský trh hodně rozebraný,“ přidává se Jinek. „Věděli jsme tak, že první sezona bude přechodná.“

Základní stavební kámen získal Brod právě z Hodonína. „Do klína nám spadla Linda Záděrová, která v Hodoníně nebyla tolik spokojená,“ vzpomíná Jinek, jenž tým doplnil také o dvě cizinky: Bělorusku Daryu Kisel a Egypťanku Fagr Adel Mohamed Hamed Shoman. „Jenže to bylo strašně složité. Museli jsme stále řešit autobusy z Běloruska, letadla z Egypta,“ vysvětluje Jinek, proč se rozhodl pro změny.

„Tým pro letošní sezonu jsem začal skládat, když začala minulá sezona. Přemýšlel jsem o tom, aby holky k sobě typově zapadly,“ popisuje. „Mám rád symbiózy, jako jsou u mužů Tregler se Širučkem. Vím, že když jeden udělá bod, druhý udělá dva.“

Nakonec se tým podařilo stmelit dobře. „Zdena Blašková je fantastický holka, super do party, super do týmu. Věděl jsem, že s Lindou nebude problém, Aneta s ní kdysi hrávala v Dobrém. Malý otazník byl nad teprve patnáctiletou Polákovou, ale holky ji berou,“ nechává nahlédnout pod pokličku.

„Tatianu Kukuľkovou jsem poznal osobně, seděl jsem s ní jednou dvakrát a věděl jsem, že je strašně fajn. Takový klasický sebevědomý slovenský typ,“ líčí s úsměvem. „Stala se se Zdenou tahounem našeho týmu, ostatní holky se k nim přidávají.“

Na kvalitu současného kádru nedá dopustit ani trenér. „Všechno jsou to mladé holky, které se zlepšují. To je fajn, materiál teď máme dobrý,“ dodává Vožický.