Velký obrat, pak euforie. Stolní tenistky HB Ostrov jdou v Evropském poháru dál

Maminka Širučková si zápasový tlak nepřipouští Na zápasy si „odskakuje“ z mateřské dovolené. I tak stolní tenistka Aneta Širučková pomáhá ženskému týmu HB Ostrov k vítězství. O víkendu v portugalské Mirandele vyhrála oba své zápasy a přispěla tak k postupu havlíčkobrodského celku do třetího kola Evropského poháru. „Určitě to byla těžká utkání,“ říká maminka malého Kristiana, který v půlce listopadu oslaví první narozeniny. „Soupeřky byly kvalitní a jsme moc rády, že se nám podařilo zvítězit hned v prvním utkání.“ Díky sobotní výhře Mirandely nad Lincem jste věděly, že pokud rakouské soupeřky rovněž porazíte, postup ze tříčlenné skupiny vás nemine. Nebyl na vás o to větší tlak?

Ona tam pro nás byla ještě šance, kdyby to nevyšlo, že budeme hrát v neděli s Portugalkami. Ale bylo jistější vyhrát v sobotu. Průběžný stav nám ale moc nenahrával. Pravda, prohrávaly jste 0:2 na zápasy. A pak jste šla do hry vy.

Bylo to těžké. Samozřejmě jsem do toho šla s tím, že musím vyhrát, jinak je konec. Po prvním setu, kdy soupeřka asi pro zranění vzdala, jsem si lehce oddechla. Ale pořád nebylo vyhráno, potřebovaly jsme další dva body. Holky však dva těžké zápasy zvládly a to nás zachránilo. V neděli už jste tak mohly hrát zápas za odměnu.

Tak jako kdyby bylo splněno. (usmívá se) Ale musím říct, že soupeřky byly lepší, ještě o kousíček než Linec. Takže jsme rády, že jsme vůbec postoupily. S manželem Pavlem, který také hraje za HB Ostrov, žijete trvale v Polsku. Jak moc logisticky náročné je hrát v Česku?

Jezdíme autem. Ale my jsme hodně zvyklí cestovat, takže nám to až tak náročné nepřijde. Jen někdy, když je toho opravdu hodně. Když se to sejde a jedete třeba třikrát, čtyřikrát měsíčně tam a zpátky, je to složitější. Teď jsem ale letěla přímo z Varšavy, takže to vyšlo dobře. Jak se takový zápřah dá skloubit s rodičovskou dovolenou?

Na trénink moc času nezbyde, ale o to větší chuť je do zápasu. Nejsem přetrénovaná. (usmívá se) Člověk se těší, že trochu změní prostředí. Že se děje něco jiného. Jedu na zápasy s čistou hlavou a nemám na sebe takový tlak, jako když jsem dříve trénovala a prostě jsem si říkala: Teď musíš! Je to jiné. Člověk rázem vidí, že jsou důležitější věci než stolní tenis.

Určitě. Ale samozřejmě, když jsem za stolem, nedaruji nikomu nic zadarmo. Chci vyhrát! A jak je to s malým, když jste na zápasech? Berete ho s sebou, nebo zapojujete babičky?

Teď to vyšlo tak, že manžel hrál ve čtvrtek zápas proti Bogorii (Havlíčkův Brod prohrál v Lize mistrů 1:3 – pozn. red.). Zůstal doma v Polsku a já jsem letěla do Portugalska. A v neděli jsme se vracely zpět. Vyšlo to tak, že měl volný víkend a zůstal s malým doma. Jak Pavel zvládá pozici táty?

Musím říct, že skvěle. (usmívá se) Sledujete na dálku vzájemně své zápasy?

Ano. Někdy to nevyjde tak, abychom se dívali online, tak sledujeme aspoň výsledky a držíme si palce na dálku. Ale musím se přiznat, že to už prožívám méně než dřív. Je více starostí, tak občas jen mrknu očkem, jak zrovna hrají