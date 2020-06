Byli by dvojka s Gavlasem, Tregler dal přednost Brodu

Tenhle přestup odpálil bombu. Nováček extraligy stolních tenistů z Havlíčkova Brodu hned po návratu do nejvyšší soutěže potvrzuje obří ambice. Tým, za kterým stojí manažer Miroslav Jinek, nezajímá nic menšího než boj o mistrovský titul. „Určitě, jednoznačně. Já to asi jinak neumím,“ říká otevřeně šéf HB Ostrov.

Letošní nováček už mistrem byl.

V Brodě zažili dosud největší boom stolního tenisu v letech 2013 až 2016, kdy dokázali zkompletovat mistrovský hattrick. Poté se však hrající manažer Petr Korbel, trenér Tomáš Demek a klíčová opora Tomáš Tregler společně přesunuli na sever Moravy, kde založili nový oddíl TTC Ostrava.

Nyní se Tregler vrací

A společně s další letní posilou Havlíčkova Brodu, Dmitrijem Prokopcovem, vytvoří údernou dvojici. Oběma jmenovaným patří na aktuálním žebříčku EloST první dvě příčky. „Podle papírových předpokladů bychom měli mít dva nejlepší hráče v extralize,“ pochvaluje si Jinek.

Poláci smlouvu zrušili, Francie Treglerovi nedopadla

Právě on za Treglerovým příchodem stojí. Bývalého svěřence přemlouval už v zimě. „Koketovali jsme spolu už v prosinci, kdy se rýsovalo, že budeme hrát zpátky extraligu,“ líčí Jinek. „Tehdy jsem na něj možná tlačil hloupě - chtěl jsem, aby se odstěhoval do Brodu a trénoval tady. A on si přitom koupil dům v Berouně.“ Přednost tak dostal Cheb, kde se začal budovat nový tým. Před dalším ročníkem chtěl Tregler odejít do Polska. „Měl jsem podepsanou smlouvu v Bytomi, kde jsem měl být s Antonínem Gavlasem,“ popisoval Tregler. „Ale před časem mi napsali, že mi vypovídají smlouvu z důvodu nedostatku financí na příští rok.“

V Chebu zůstal Antonín Gavlas

Po Gavlasovi rychle sáhl Cheb, který měl zájem i o Treglera. „Dělali jsme všechno pro to, abychom měli oba a měli velmi konkurenceschopný tým s pomyšlením na nejvyšší mety,“ potvrdil manažer klubu Petr Gavlas. „Ale Tregler měl rozjednáno i jiné angažmá a pravděpodobně dostal vyšší nabídku. Kde, to nevíme.“ Sám Tregler zůstával tajemný. „Dostal jsem jinde jinou nabídku. Ale ještě to nemůžu zveřejnit. Na přání klubu se k tomu nemohu vůbec vyjadřovat,“ omlouval se před dvěma týdny.

Zahraničí nevyšlo, tak je Brod

Až nyní je definitivně jasné, kam nakonec zamíří. „Tomáš měl ještě možnost angažmá ve Francii. Udělal jsem mu nabídku a domluvili jsme se, že kdyby Francie nedopadla, půjde k nám,“ prozrazuje Jinek. „Termín jsme si dali do 10. června. Francie nedopadla, to znamená, že Tomáš bude hráčem Havlíčkova Brodu,“ těší ho. HB Ostrov byl na přestupovém trhu hodně aktivní. Kromě Treglera a už zmiňovaného Prokopova přivedl Michala Obešla, Bohumila Vožického a Egypťana Mohameda Shoumana.

Neuvěřitelná palebná síla!

„Ale nesmíme zapomenout, že velice dobrý tým bude mít také Cheb nebo Havířov,“ upozorňuje Jinek. „Navíc se extraliga bude nově hrát systémem do tří, který se hraje v Champions League. A v tom může každý prohrát s každým.

Další cíl: evropské poháry

Vedle domácí soutěže v Havlíčkově Brodě míří také na účast v evropských pohárech. „Přihlašoval jsem Champions League nebo Pohár ETTU,“ říká Jinek. „Z každé země může startovat pouze šest mančaftů, my asi využijeme toho, že ostatní se nepřihlásí,“ vysvětluje. Záležet bude na tom, jaké kádry budou jednotliví zájemci schopní dát dohromady. „Podmínkou pro start v evropských pohárech je to, že aktuální sezonu musíte hrát nejvyšší soutěž,“ upřesňuje Jinek. „Z federace navíc chtěli vědět, kdo za nás bude ochoten nastupovat. Poslali jsme jim náš kádr a čekáme na vyjádření.“

Nová pohárová pravidla

Šance na start v Lize mistrů není velká. „V Champions League budou nová pravidla, má ji hrát jen dvanáct týmů z Evropy,“ líčí Jinek. „Předpokládám, že my se do této dvanáctky nedostaneme, a tak budeme v Poháru ETTU, což je taková fotbalová Evropská liga.“ I ta by však pro diváky mohla být lákadlem. „Evropské poháry jsou to, co mě osobně bavilo nejvíc. Lidi chodili a mělo to fantastickou atmosféru,“ vzpomíná Jinek.