Mám na Poláky averzi, přiznává stolní tenista Tregler

Loni se tak dostal do Chebu, kde se začal budovat nový tým. „Měl jsem podepsanou smlouvu v Polsku, kterou mi na poslední chvíli zrušili. A Cheb začal budovat nový tým, zjistilo se, že nemám klub a oslovili jsme se. Domluvili jsme se na podmínkách a podepsal jsem tam smlouvu,“ vysvětluje Tomáš Tregler.

Nyní je to ne za osmnáct, ale bez dvou za dvacet. „Měl jsem podepsanou smlouvu v Polsku v Bytomi, kde jsem měl být s Antonínem Gavlasem, ale před časem mi napsali, že mi vypovídají smlouvu z důvodu nedostatku financí na příští rok. Sami neví, jak to bude v momentální situaci, jestli se bude hrát nebo ne.“

V Chebu ale pokračovat nebude. „Dostal jsem jinde jinou nabídku,“ to jediné prozrazuje. Podrobnosti už ne. „Vím to, ale ještě to nemůžu zveřejnit. V Chebu to bohužel nebude. Nemohu se k tomu vůbec vyjadřovat na přání klubu.“

Na západě Čech přesto zanechal výraznou stopu a sám byl spokojen. „Všechno fungovalo tak, jak mělo, pouze je škoda, že Stepan Shaposhnikov nebyl celou sezonu, dva měsíce musel být v Rusku kvůli vízům. Jinak to bylo fajn,“ myslí si Tregler, že tým mohl uhrát lepší výsledky. Sám k tomu přispěl měrou vrchovatou, celou sezonu patřil na medailové pozice nejlepších hráčů extraligy.

„Chtěl jsem odvést to nejlepší pro tým, snažil se vždy udělat dva body. Potom jsem jen čekal, jestli se ke mně někdo přidá. Když jsme byli v plné sestavě, se Shaposhnikovem a na střídavý start mladí kluci, tak jsme šanci měli.“

Ovšem i s Rusem Shaposhnikovem to ze začátku nebylo lehké, nemohl se dlouho adaptovat. „Má hodně výkyvy nahoru a dolů. Někdy hraje super, potom zase hůř, ale myslím, že neměl zápasový rytmus. Na začátku se trochu hledal, ale potom se začal zlepšovat. Škoda, že odjel a když se konečně vrátil tak zase trvalo než se do toho dostal,“ myslí si Tomáš Tregler o chebské zahraniční posile.

V týmu měli zbytek bodů dodávat trojka Jan Žaloudík a mladíci působící na střídavý start. „Mile mě překvapil Skála. Na to, že je mu teprve osmnáct, měl některé zápasy opravdu výborné, udělal i pár bodů. Ostatní jsou mladí. Byla to pro ně zkušenost a viděli, že musí ještě víc makat, aby v extralize bodovali,“ říká Tregler, kterému letos bude třicet let.

„Neučil jsem je. Chtěl jsem jen, aby makali v zápasech, předvedli co nejlepší výkon, bojovali, aby to trochu vypadalo a aby to fanoušci, kteří přišli, ocenili. Snažil jsem se jim i trochu radit, ale oni ví, co dělají.“

V Chebu byl hlad po extralize

A fanoušci. Na západ Čech se extraliga stolního tenisu vrátila, po dlouhých letech, před třemi roky do Františkových Lázní a po roční epizodě ozdobené stříbrnými medailemi loni do Chebu.

„Ze začátku chodilo dost lidí, potom to trochu upadalo, ale bylo to také tím, že jsme doma za celou sezonu nevyhráli. Ze začátku bylo nadšení, ale kdybychom hráli v plné sestavě celou sezonu, bylo by to lepší a kdyby se soutěž nepřerušila, tak jsme se do play off dostali,“ myslí si Tomáš Tregler. Sám si nemůže nic vyčítat, udělal, co bylo v jeho silách a co se od něj žádalo.

„Se sebou jsem byl spokojen. Odehrál jsem ze všech nejvíc zápasů. Práci pro Cheb jsem odvedl, co jsem mohl, samozřejmě měl jsem tři porážky, mohlo to být méně, ale také jsem otočil pár zápasů. Byla to dobrá sezona,“ pochvaluje si.

Právě herní vytížení mu možná pomohlo i k medaili na mistrovství republiky. „Měl jsem chuť, cítil jsem se herně dobře a byl jsem rád, že se to povedlo i na šampionátu. Tato sezona byla fajn, musím ji hodnotit pozitivně.“

Těsně potom a těsně před vyvrcholením soutěže přišla koronavirová pandemie. „Hráli jsme turnaje TTC Star. Sportoval jsem dál, žádná změna. Jen mě mrzí, že se to nedohrálo, myslím, že by se to zvládlo i bez diváků, že rozhodnutí bylo uspěchané. Je to škoda, ale je to jen můj názor,“ dodává Tomáš Tregler.

V současné době pokračuje v turnajích, stále se udržuje. Potom si naplánuje nějakou dovolenou a začne přípravu na novou sezonu, aby se mohl co nejlépe připravit.