Návrat šampiona do Brodu. Další titul chceme všichni, říká Tregler

Ještě na konci ledna byl přesvědčený, že v nové extraligové sezoně bude oblékat dres Chebu. A o svém případném návratu do Havlíčkova Brodu mluvil v horizontu dvou let. Jenže nakonec je všechno úplně jinak, Tomáš Tregler bude v nadcházejícím ročníku nejvyšší domácí soutěže přece jen nastupovat v brodských barvách.

„Co se změnilo? Bylo toho víc. Tak především nastala v Chebu trochu horší situace, a tak jsme se domluvili, že zrušíme moji smlouvu a já si budu hledat angažmá jinde,“ pustil se do vysvětlování devětadvacetiletý Tregler.



„Našel jsem si jeden klub v Polsku a podepsal jsem s ním smlouvu. Jenže pak začal koronavirus a oni mi zavolali, že dohodu ruší. Tak jsem se domluvil s Brodem,“ doplnil český reprezentant, který v letech 2015 až 2016 slavil se STEN marketingem HB Ostrov tři mistrovské tituly.

Předpokládám, že jste z reakce polského klubu asi nebyl moc nadšený...

Myslím, že to vůči mně bylo nefér. Prostě řekli, že nevědí, jak to příští rok bude s hranicemi, a proto smlouvu ruší.

Berete jejich jednání jako podraz?

Po této zkušenosti jsem na Polsko asi úplně zanevřel. Říkám si, od čeho pak ty smlouvy vlastně jsou, když je můžou jen tak zrušit. A víte, co je na tom nejhorší? Že oni si myslí, že nic špatného neudělali.

Podle vás by se něco takového v Česku stát nemohlo?

Tady by klub určitě dostal pořádně za uši, ale Poláci to mají všechno na háku.

Nicméně co vím, tak jste pak řešil ještě jedno zahraniční angažmá – ve Francii...

Je to pravda, chtěl jsem si prostě vyzkoušet cizinu. V momentální situaci ale nikdo moc nevěděl, jak co bude, kluby s nějakou dohodou otálely a já nechtěl čekat do poslední chvíle. Proto jsem byl rád, že jsme se nakonec domluvili s Mírou Jinkem (šéf brodského klubu – pozn. red.).

Ten mimo jiné přiznal, že vás jeden čas otravoval s nabídkou tak často, až už toho asi bylo na vás moc. Opravdu jste to tak vnímal?

Bylo to v prosinci, kdy se teprve rozhodoval, jestli extraligu hrát chce, nebo ne. Čekal na to, jestli se změní pravidla a bude schválený nový model. Pořád mi říkal, ať vydržím. Jenže původně taky chtěl, abych se do Brodu přestěhoval, přitom já si pořídil byt v Berouně. Každopádně je pravda, že na mě tlačil. A ono to pak je jako se ženskou. Když na ni moc tlačíte, tak vás nechce. (směje se)

Nicméně se nakonec dočkal. Ještě po vás chce, abyste se přestěhoval do Havlíčkova Brodu?

Jsme domluvení, že v základní části odehraju jen pár zápasů, protože dostane šanci hlavně Radek Skála, který se potřebuje vyhrát. Já pak budu hlavně na play off a na evropskou soutěž.

Takže budete jen dojíždět na zápasy?

Vlastně se tam objevím skoro na všech, navíc budu trénovat i s dětmi. I když, o dětech už se moc mluvit nedá, protože některým je 17 a 18 let. Každopádně budu pomáhat i tímhle způsobem, předávat zkušenosti.

Přestože Havlíčkův Brod poslední čtyři roky v nejvyšší domácí soutěži nepůsobil, plánuje šéf klubu hned v první sezoně po návratu útok na titul...



Titul chceme všichni. Přece nebudeme říkat, že jdeme na druhé či třetí místo. Uděláme všechno pro to, abychom vyhráli. A nejen pro Míru Jinka, ale taky místní fanoušky, kteří jsou v Brodě úplně perfektní. Snad je naše hra zase bude bavit.

Už jste se byl od uzavření dohody v Brodě podívat?

Zatím ne, chystám se tam teď o víkendu. A na konci července už přijedu na trénink. Pořád ještě čekáme na rozlosování extraligy a všech evropských pohárů. Abychom si mohli sednout a všechno pořádně naplánovat.

Stihnete do té doby i nějakou dovolenou?

Plánuju, že někam vyrazím zhruba za čtrnáct dnů. Ale kam, to zatím úplně nevím. Buď ten týden strávím někde tady doma v Česku, nebo zkusím Chorvatsko. Každopádně nějaký ten odpočinek musím vymyslet, protože sezona bude dlouhá.