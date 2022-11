Čeští softbalisté vybojovali na MS v Aucklandu historickou výhru nad USA

Výběr trenéra Jaroslava Korčáka táhl za vítězstvím nadhazovač Michal Holobrádek, který zaznamenal 10 strikeoutů a povolil soupeřům jen osm odpalů. V českém týmu se naopak George Harris a Tomáš Klein blýskli homeruny.

„Hráčům jsme zdůraznili, že tohle je turnaj, na kterém není čas se litovat, že je potřeba sebrat se a dát do toho dneska srdce. A to jsme udělali. Jsem na tým hrozně pyšný, jak se dokázal vrátit,“ uvedl na webu šampionátu trenér Korčák. „Na pálce i na nadhozu jsme dokázali využít příležitosti, které jsme na začátku zápasu dostali a šli do vedení. Michal na kopci odházel opravdu skvělý zápas a pomohl nám vyhrát,“ dodal.

V dalších dnech český tým čekají ještě utkání s Argentinou a Filipínami. Do elitní fáze postoupí z šestičlenné skupiny tři mužstva, ostatní budou hrát o 7. až 12. místo.

Čeští softbalisté sní o historické medaili. Jsou jedenáctinásobnými mistry Evropy, ale na MS skončili nejlépe šestí v roce 2000.