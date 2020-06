Pády jsou součástí života, přesvědčuje svět jedenáctiletá skateboardistka

Takže je k vidění třeba videozáznam jejího hrozivého pádu. „Prostě mě napadlo: na sociálních sítích je všechno tak perfektní,“ vysvětlovala Brownová v rozhovoru pro BBC. „Lidi si možná myslí, že jsem nějaká superholka nebo tak něco, ale chci ukázat, že každý jednou spadne. Chci vyslat vzkaz, že je to OK. Vy někdy spadnete, Beyoncé spadne, vaši hrdinové spadnou.“

Ani vážný úraz, po kterém byla v kritickém stavu převezena vrtulníkem do nemocnice, ji ale od další kariéry neodradí. Podle lékařů by se měla plně zotavit. „Chci ukázat, že se musíte zase zvednout a jít dál. Pády jsou součástí života a nesmí vám zabránit, abyste dělali to, co chcete,“ vzkázala fanouškům.



Brownová doufá, že se příští rok představí na odložených hrách v Tokiu a stane se nejmladší britskou účastnicí olympijských her v historii. V červenci roku 2008 narozená skateboardistka by o několik dnů sebrala britský primát plavkyni Margery Hintonové, která závodila v Amsterdamu 1928 ve věku 13 let a 43 dnů.