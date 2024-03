S pokorou a bez trenéra. Šerm bude vrcholem her, tuší fleretista Choupenitch

„Minule jsem měl jako talisman plyšového sokola, tak doufám, že dostanu něco podobného,“ vtipkoval fleretista. Choupenitch se na posledním turnaji ve Washingtonu, kde si kvalifikaci na olympijské vybojoval, pral s nemocí. Přesto za sebou nechal v celkovém součtu Španěla Carlose Llavadora.

Už jste se stihl zotavit?

Celá kvalifikace byla dost emocionálně i fyzicky náročná, v poslední části jsem se ze sebe vymáčkl úplně všechno. Nejdřív jsem těsně dohnal svoje soupeře a pak jsem je tím posledním turnajem předehnal. O jeden bod. Dost náročné. Úkol, který jsem měl, jsem splnil, a teď musím zregenerovat a pustit se zpátky do práce.

Co váš v nejbližší době čeká?

Musím nachystat plán přípravy. Není to vůbec jednoduché, jednak nemám trenéra a pak taky není moc zemí, které jsou ochotny se mnou trénovat. A já potřebuji k tréninku lidi. Všechny země se před olympiádou uzavřou a člověk nemůže nikam moc vyjet. Takže je to náročné, ale věřím, že to nějak, jako vždycky, vymyslím.

Jak se stalo, že nemáte trenéra?

Je to situace, kterou přijímám tak, jak je, umím s ní fungovat. Mám kolem sebe svůj tým, fyzioterapeuta Patrika Grosmana, který v určitých momentech plní roli trenéra, na závody se mnou jezdí pan předseda Oldřich Kubišta. Tým mám. Držíme při sobě a pracujeme na našem snu.

Ale přípravu si tedy řešíte sám.

Za chvilku mi bude třicet, takže sport dělám už nějakých dvacet let, nějaké zkušenosti jsem nasbíral. Mám kondiční trenérku, se kterou fyzickou přípravu řešíme.

Jakým jste sám sobě trenérem?

Zeptejte se mě asi až po sezoně.

Kolik ještě absolvujete před olympiádou turnajů?

Ještě jich bude hodně, i to bude skvělá příprava na olympijské hry. Na turnaj pojedu třeba do Hongkongu, kde bude Světový pohár, potom tam zůstanu a v květnu tam bude Grand Prix, v červnu nás čeká mistrovství Evropy.

Věříte si na obhajobu olympijské medaile?

Podívejte se na světový žebříček, jak se tam pohybuji a jaké mám výsledky. Udělám všechno proto, abych se připravil co nejlíp, a ono to nějak dopadne.

Šerm je v Paříži dost populární.

Ano, jeden z hlavních sportů. Já třeba nikdy nesháním lístky dopředu, nejsem sebevrah. Ve chvíli, kdy jsem se kvalifikoval, jsem to začal řešit, aby se tam dostala moje rodina, a už to nejde. Šerm je vyprodaný. Bude to úlet. Nevím, jakou bude mít kapacitu, ale v Grand Palais… lepší místo v Paříži nebude. Šerm bude na nejhezčím místě, těším se, protože to bude velmi speciální.

Čekají vás teď i speciální tréninky?

Když jste dobří v tom, co děláte, dostanete se na olympiádu. A když jste fakt hodně dobří, dostanete se na dvě nebo tři. Mám tři pokusy v životě, abych dokázal něco speciálního. Na to se nechystáte tři měsíce, na to se chystáte celý život. Je to o tom, co člověk nabírá a jak přemýšlí, směřuje k tomu.

Přesto je určitě něco, na co se teď víc zaměříte.

Samozřejmě, reaguju na situaci. Asi se nebudu pouštět do nějakých detailů, co se týká šermu, ale celkově je pro mě výzvou i samotná příprava. Musím najít lidi, se kterými budu trénovat. Je to o komunikaci, musím si domluvit kempy, přesvědčit ty lidi, je to hodně politická práce.

Tento víkend bude ve stejné situaci, jako jste byl vy, Jiří Beran i celý tým kordistů. Sledujete je?

Jasně, že ano. Nerad bych něco zakřikl, ale věřím, že jejich šance jsou velké, a budu jim fandit, aby se to povedlo.

Bylo by to velké povzbuzení i pro vás?

Primárně by to bylo skvělé pro náš sport. Díky tomu, že se na olympiádu dostaneme, můžeme další roky fungovat. Svým způsobem je to i byznys. Je dobře, že jsou kluci pořád ve hře a mají velkou šanci se do Paříže dostat.