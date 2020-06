Rychlostní kanoisté začali závodit, v Račicích probíhají reprezentační testy

Touhle dobou měli mít kanoisté za sebou dva závody Světového poháru i mistrovství Evropy a chystat se na olympijské hry, ale pandemie koronaviru jejich plány rozmetala. Po uvolnění omezení mohou alespoň začít závodit doma.

Na testech se reprezentanti sešli v plné síle. „Přestože se nejede o žádné tituly ani nominace, domácí špička se o víkendu poměří kompletní ve všech disciplínách, což nebývá zvykem. Běžně se většina závodníků zaměřuje jen na své hlavní disciplíny,“ uvedl reprezentační trenér Pavel Hottmar.

V programu je pro dospělé i juniorské závodníky skoro stovka jízd. Dnes se jedou kilometry, v sobotu pětistovky a v neděli sprinty. Pro nominaci do letošního národního týmu bude klíčové mistrovství republiky, které se uskuteční na přelomu července a srpna.

Jediná vrcholná mezinárodní akce by měla být na konci září, kdy je do Szegedu souběžně naplánované mistrovství světa v neolympijských disciplínách a Světový pohár v olympijských disciplínách. Hottmar doufá, že se akce uskuteční. „Nejdůležitější jsou samozřejmě olympijská dokvalifikace a letní olympijské hry v příštím roce, nicméně alespoň nějaké mezinárodní porovnání by bylo letos více než vhodné, hlavně pro nezkušené mladší sportovce. Nezávodit od léta 2019 do jara 2021 na mezinárodním poli by nebylo dobré,“ doplnil.

Kanoistická mládež poprvé změřila síly minulý týden, kdy se uskutečnily víkendové závody na různých místech v republice. Zapojilo se do nich přes tisíc závodníků různých věkových kategorií.