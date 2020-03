Kajakář Dostál a kanoista Fuksa trénují na olympiádu v zahraničí

Trojnásobný olympijský medailista Dostál se v zámoří připravuje na sezonu pravidelně. Koronavirus zatím jeho plány nezměnil. „Rozhodli jsme se zůstat na soustředění v Kalifornii. S cizími lidmi tu do styku vesměs nepřicházíme a v naší oblasti ani moc nakažených není,“ uvedl na facebooku.

Za nejrizikovější považuje cestu domů, při které se hodlá chránit rouškou a po níž počítá s dvoutýdenní karanténou. Situace v Česku i ve světě ho ale znepokojuje.

„Jsme z toho dost špatní a bedlivě sledujeme nové informace nejen z domova. A proč už dávno nejsme doma? Máme pořád na co trénovat a chceme na LOH reprezentovat naši republiku co nejsvědomitěji. To ovšem neznamená, že půjdeme ‚přes mrtvoly‘. Jakmile by došlo ke komplikacím, zdraví nás všech je na prvním místě. Naplánovaný návrat domů máme na 4. dubna, tak uvidíme, jak se situace bude vyvíjet dál,“ doplnil.

Fuksa po krátké zastávce doma v Nymburce zamířil znovu do Portugalska, které nepatří k rizikovým zemím. Odletěl v neděli, tedy ještě před zákazem cestování českých občanů do zahraničí. „Měli jsme to takhle naplánované, takže to hezky vyšlo, že jsme mohli odletět,“ řekl ČTK.

Plánuje strávit v Portugalsku tři týdny. „Ale nevíme, co se za ty tři týdny stane. Je možné, že se nebudeme moci vrátit do Česka a budeme tady muset zůstat déle, což nám úplně nevadí. Jsme tady kvůli tréninku, který je tady super. Doufáme ale, že za tři týdny budeme zpátky doma,“ přiblížil Fuksa.

S rodinným týmem bydlí a trénuje v resortu odděleném od okolí. „Okolo nás není skoro žádná civilizace, jsou tady kolem nás jen malinké vesničky. Je tady vybudovaný resort, kde je jenom pár lidí. I sportovci z dalších států, například Polska nebo Ruska. A taky Číňani, kteří už měli být dávno doma, ale jsou tady už nějakých pět měsíců a nevědí, kdy se budou vracet,“ popisoval osminásobný medailista z mistrovství světa.

Týden doma, kdy se chystal hlavně odpočívat, byl pro něj obtížný. „Když jsme byli před tím měsíc v Portugalsku, tak se ke mně nic kolem viru nedostalo. Pak jsem přiletěl v neděli 8. března domů a viděl jsem všude ty zprávy. Byl to docela náročný týden, všude to na mě koukalo,“ uvedl.

V Portugalsku se pandemie koronaviru zatím tolik neřeší. „Samozřejmě všichni se o tom baví, ale normálně tady trénujeme na ten náš největší letošní vrchol, který se, doufám, uskuteční,“ dodal Fuksa s narážkou na letní olympiádu v Tokiu.