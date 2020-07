ME v rychlostní kanoistice v říjnu v Rumunsku? Proměnných je spousta

Mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice se mělo uskutečnit od 4. do 7. června, ale stejně jako u spousty dalších sportovních akcí tomu zabránilo šíření koronaviru a s tím související omezení. Vedení evropské kanoistiky by chtělo šampionát zachovat a s pořadateli se dohodlo na nezvykle pozdním říjnovém termínu.

Stále není vyloučeno ani konání kanoistického ME pro juniory a závodníky do 23 let, které by mělo být v Moskvě. To je ale s velkým otazníkem. Naopak jasný termín ME mají mladí vodní slalomáři. Junioři a třiadvacítky by měli závodit v Krakově od 1. do 4. října. Toto mistrovství bylo odložené ze srpna.

Aktualizovaná termínová listina je kvůli překotnému vývoji situace pořád předběžná. „Vzhledem k situaci kolem covidu-19 si ECA a organizátoři vyhrazují právo šampionáty zrušit. Veškerá rozhodnutí jsou závislá na aktuální zdravotní situaci v Evropě a doporučeních Světové zdravotnické organizace a vlády hostitelské země,“ uvedla asociace v tiskové zprávě.

Důležitým kritériem bude také prostupnost evropských hranic. Šedesát dní před začátkem každého ME bude evropská federace zjišťovat, zda mohou do jeho dějiště přicestovat závodníci ze zemí, které se daného ME obvykle účastní. Na základě toho rozhodne, zda se bude jednat o oficiální mistrovství Evropy.

Už dříve evropská federace potvrdila náhradní termín a pořadatele mistrovství Evropy ve vodním slalomu, které by se místo jarního Londýna mělo uskutečnit od 18. do 20. září v Praze.