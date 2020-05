Mistrovský prsten majitele Patriots byl vydražen za víc než milion dolarů

Prsten obsahuje 283 diamantů, což připomíná památný obrat Patriotů ve finále NFL proti Atlanta Falcons. Tým New England totiž prohrával už 3:28, přesto Super Bowl po prodloužení popáté vyhrál.



Totožnost nového majitele prstenu nebyla zveřejněna. Vyvolávací cena byla 75 000 dolarů (1,9 milionu korun), dražba trvala jedenáct dnů.

Vítěz se navíc s americkým miliardářem Kraftem setká na stadionu Gillette a může si prohlédnout jeho kancelář. Do sídla klubu ve Foxborough ho dopraví klubové letadlo.

Do sbírky All In Challenge již dříve přispěla i někdejší hvězda Patriots Tom Brady. Za večeři s ním a lístky na jeho první zápas za Tampa Bay zaplatil zájemce 800 000 dolarů.

V projektu, do kterého se zapojila řada sportovních, filmových a hudebních celebrit, se vybralo již přes 45 milionů dolarů.