Mistrovský prsten už je za 330 000. Majitel Patriots myslí na charitu

Vyvolávací cena prstenu byla stanovena na 75 000 dolarů (1,9 milionu korun) a během prvního dne se vyšplhala na 330 000 dolarů. Aukce potrvá jedenáct dní.

„Říkal jsem si, že by bylo fajn věnovat do aukce právě tenhle prsten za naše páté vítězství v Super Bowlu, protože je důkazem toho, jak jsme se znovu postavili na nohy,“ uvedl Kraft, jehož tým získal titul naposledy předloni.

Do sbírky All In Challenge již dříve přispěla i někdejší hvězda Patriots Tom Brady. Za večeři s ním a lístky na jeho první zápas za Tampa Bay zaplatil zájemce 800 000 dolarů. V projektu, do kterého se zapojila řada sportovních, filmových a hudebních celebrit, se vybralo již přes 38 milionů dolarů.