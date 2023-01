Diece je článek do naší skládačky, říká plzeňský trenér Kopecký

„Samozřejmě vždycky potěší, že někdo ocenil moji práci. Za to jsem rád. Nicméně individuální ceny pro mě nejsou zase tak důležité,“ reagoval pětačtyřicetiletý Kopecký.

Ve čtvrtek už povede Interobal do šlágru 15. kola nejvyšší soutěže, v přímém souboji o první příčku Plzeň od 18 hodin v hale na Slovanech vyzve obhájce titulu z Chrudimi.

A v dresu domácích by se poprvé mohl představit šestatřicetiletý Diece, nová posila z Brazílie. „Je to inteligentní hráč, má toho za sebou už opravdu hodně. Hrál v Benfice Lisabon i za brazilskou reprezentaci,“ chválil trenér Interobalu.

Očekává se velká bitva. Jak se na ni připravujete?

Víme, o co se hraje, a připravujeme se co nejlépe. Zápas se hraje poměrně brzo v novém roce. Hráči teď navíc měli čtrnáctidenní pauzu, ale to je pro obě mužstva stejné. Doufám, že to bude oslava futsalu, férový boj o první místo.

Pro vás jsou zápasy s Chrudimí speciální. Pořád to platí?

S Chrudimí mám jako hráč sedm mistrovských titulů. Začínali jsme to tam rozjíždět s naší starou partou, byl jsem u prvních úspěchů chrudimského futsalu. Nějaký rok už to ale je. Jsem Chrudimi vděčný za to, že mě přivedla do futsalu. V té době jsme vůbec netušili, že se z klubu vyklube takový lídr českého futsalu. Je to pro mě pořád o něco víc specifický zápas, ale už zbylo jen pár lidí, kteří tam byli ještě za mě. Teď jsem zaměstnaný v Plzni a cítím se tu jako doma. Takže už mi to ani mimořádné nepřijde.

Přesto, zbyl v Chrudimi někdo, s kým se na dálku špičkujete?

Už ani ne. Jen vedoucí mužstva Zdeněk Formánek, který mi ale přeje. Samozřejmě, když hrajeme proti sobě, on je chrudimský patriot, který chce pořád vyhrávat. V zápase jsme potom „nepřátelé“. (úsměv) Jinak už mě s Chrudimí nic nepojí.

Do sestavy zapracováváte novou posilu, Brazilce Dieceho. Jak se vám zatím jeví?

Je tady poměrně krátce. Přiletěl minulý týden ve středu, o den později naskočil do tréninku. To jsme měli poměrně tvrdé, dvoufázové dávky. Nebylo to pro něj úplně jednoduché, když letíte dvacet hodin do České republiky a máte šestihodinový časový posun. Ale sám chtěl hned ve čtvrtek ráno trénovat. Víme o jeho kvalitách, ale určitě bude potřebovat čas. Každý si může myslet, že přijde Brazilec a všechno tu zařídí sám. To tak prostě není. Hrál proti nám za Teplice a my jsme je porazili. A to tam měli takových hráčů deset. Diece je článek do naší skládačky, pomalu se připravujeme na play off. Ještě uvidíme, jestli vůbec proti Chrudimi nastoupí. Jinak je to skvělý kluk, který už má něco odehráno.

Proč jste se rozhodli zrovna pro něho?

Potřebovali jsme zesílit kádr na play off. Tady v Čechách nebylo koho přivést. Hráči, o které jsme měli zájem, jsou finančně nedostupní. Nezbylo nám nic jiného než sáhnout do ciziny a ty dveře otevřít. Podle mého to byla jen otázka času. Věřím, že na play off bude stoprocentně připravený.

Nemá problém s komunikací?

Diece umí anglicky. Já jsem tedy v angličtině slabší, to se spíš domluvím rusky. Komunikace se ode mě přesunula na Michala Šrajta, který umí anglicky výborně. Tam není problém. Navíc si občas pomůžeme nějakým překladačem. Diece je inteligentní hráč, má toho už za sebou opravdu hodně. On ty věci de facto zná a my mu jen ukazujeme, co po něm chceme. Není to hráč, kterého potřebujete půl roku učit systém. Věřím tomu, že za čtrnáct dní už bude stoprocentně připravený i na ten náš.

Plzeň si proti Olomouci zastřílela.

Pomalu se vrací Tomáš Vnuk, je šance, že na pár minut nastoupí už ve čtvrtek proti Chrudimi?

Ne, určitě ne. Je brzy a po roce, co nehrál, by bylo riskantní jít hned do takového zápasu. Nicméně jeho návrat se blíží. Tomáš je na nějakých 85 procent připravený. Do dalšího domácího zápasu, který hrajeme s Vysokým Mýtem, už by nastoupit mohl. Musíme na něj postupně. Samozřejmě všichni vědí, že je po zranění. Tomáš potřebuje překlenout psychický blok, utvrdit se, že to koleno drží v nějakém ostřejším souboji. V tréninku vypadá dobře, má chuť. Zatím se však vyhýbá osobním kontaktům.

Což proti Chrudimi...

Prostě nebude možné. S nimi musíme hrát na doraz. Proti Chrudimi Tomáše ještě nepoužijeme a doufám, že to zvládneme i bez něj.