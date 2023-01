Nejlepším fotbalovým starším dorostencem je exslávista Samek

Výsledky byly slavnostně vyhlášeny na 21. ročníku galavečeru Grassroots neprofesionálního fotbalu, který se poprvé konal mimo pražský Žofín, a to v Trutnově.

Samek před rokem obsadil mezi staršími dorostenci druhé místo za sparťanem Adamem Karabcem a tentokrát se dostal na stupínek nejvyšší. Člen reprezentační devatenáctky vloni na jaře ještě působil v pražské Slavii a v létě zamířil do týmu nováčka italské ligy Lecce, za které nastupuje ve výběru do 19 let.

Také druhý Ambros se ještě v zahraničí neprosadil do A-mužstva a ve Wolfsburgu hraje za mládežnický celek. Nyní v zimní přípravě už ale nastoupil za první tým německého klubu. Rovněž osmnáctiletý Mašek už si v české lize připsal za Mladou Boleslav 37 startů a dal jednu branku.

Šestnáctiletý útočník Sparty Rus zvítězil mezi mladšími dorostenci podruhé za sebou, v uplynulém roce hrál za reprezentační sedmnáctku. Talentem v ženské kategorii se stala Lucie Bendová ze Slavie.

Mezi trenéry žen opět zvítězil kouč reprezentace Karel Rada a připsal si již šesté prvenství. Cenu pro nejlepšího futsalistu získal už podeváté rekordman Michal Seidler z Plzně. Mezi trenéry futsalu podruhé za sebou triumfoval kouč západočeského klubu Marek Kopecký.

Grassroots galavečer tradičně oceňuje nejlepší hráče a trenéry v kategoriích mládežnického, ženského a neprofesionálního fotbalu. Poprvé se konal mimo Prahu. „Po dvacetileté etapě vyhlašování v Praze jsme se rozhodli, že chceme přiblížit vyhlašovaní anket amatérského fotbalu do regionů a putovat po jednotlivých krajích republiky,“ uvedl předseda FAČR Petr Fousek. Ocenění pro nejlepší profesionální hráče vyhlašuje asociace v anketě Fotbalista roku.