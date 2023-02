Jeden víkend, dva debuty. Kam to čeští Lukášové z Německa a Itálie dotáhnou

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Velký krok pro dva kluky, malý krok pro český fotbal. Anebo je to naopak? Poslední víkend nabídl příběhy, které Česku ukázaly naději do budoucna. Lukáš Ambros, 18 let, Wolfsburg. Nejmladší Čech, jenž kdy nastoupil v německé lize. Lukáš Vorlický, čerstvě 21 let, Atalanta Bergamo. Premiéra v italské lize a v závěrečné čtvrthodině solidní výkon.