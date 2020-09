Chceme hrát o čelo tabulky, vyhlašuje trenér plzeňských futsalistů

V přípravě tým piloval kondici i herní mechanismy. „Nejdřív jsme se věnovali hrubé kondici, nyní už nějakou dobu trénujeme vyloženě herní nácviky a konkrétní situace. Všechno bych zhodnotil ve dvou pohledech. V první fázi kluci pracovali dobře, bylo to pro ně něco nového, protože minulý rok jsme šli trochu jinou cestou. Byl jsem spokojený, po skončení této tvrdé části přípravy jsme odehráli dva kvalitní zápasy v Polsku,“ popisuje letní dril trenér Marek Kopecký.

U polských sousedů si Západočeši vyšlápli na Rekord Bielsko-Biała, který zdolali 5:3. Odvetu už vyhráli domácí 5:1. „Následně jsme začali trénovat v hale na Slovanech. K tomu mám trošku výhrady, to je ten druhý pohled. Jsme ale na začátku jisté cesty, kádr se nám trošičku změnil, takže potřebujeme, aby si všechno sedlo. Pracujeme na tom a věříme, že na první zápas už budeme stoprocentně připravení,“ říká 43letý kouč.

Kopeckého svěřenci se v rámci letní přípravy utkali také s Mělníkem, plzeňským rivalem z Jeriga a německým Hohensteinem. Všechny duely Interobal vyhrál a u výher byly i nové tváře v kádru.

„S posilami jsem spokojený. Matúš Ševčík k nám dorazil ze Slovenska, poprvé v životě hraje mimo domov a musí si ještě zvykat. Oproti tomu Gabriel Rick je zkušený pardál, potřebuje jen zapadnout do našeho systému. Bohužel nás trošku zabrzdily zdravotní problémy, Michal Seidler netrénoval stoprocentně. I v přípravných zápasech bylo vidět, že ho zranění omezuje. Potřebujeme, aby se dal co nejdřív zcela do pořádku,“ přeje si Kopecký.

Seidler, jedna z největších posil v historii plzeňského klubu a šestinásobný Futsalista roku, by měl být nicméně k dnešnímu utkání k dispozici. Naopak Plzeňané nemohou stále počítat s Lukášem Rešetárem.

S jakými ambicemi jde klub do nové sezony? „Cíle máme jen ty nejvyšší. Už loňská sezona byla skvělá, sice jsme měli trošku užší kádr, protože na rozdíl od jiných týmů nejdeme cestou angažování cizinců, ale i tak bylo vidět, že když se dobře pracuje, tak to jde. Chceme se prát o čelo tabulky,“ vyhlašuje trenér.

V úvodním kole v pátek Interobal v městské hale na Slovanech ve 20 hodin nastoupí proti Liberci.

Jako favorit.

„Konečně je tu první mistrovské utkání, na které se všichni těšíme. Vstoupit dobře do ligy je vždy důležité, my se musíme zkoncentrovat a předvést stoprocentní výkon, abychom získali první tři body,“ prozradil pro web Interobalu obránce Michal Holý.