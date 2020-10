Jdeme správnou cestou, říká plzeňský futsalista Seidler

Po čtyřech odehraných zápasech v nejvyšší soutěži má plzeňský univerzál na svém kontě šest gólů a stejný počet asistencí, vede tak tabulku hráčských statistik celé ligy.

„Do Plzně jsem přicházel s tím, že chci hrát o nejvyšší příčky. To se nám zatím daří,“ pochvaluje si třicetiletý Michal Seidler.

Od vašeho příchodu do týmu Interobalu uběhlo již několik měsíců. Stihl jste za tu dobu Plzeň poznat, jak se vám líbí?

S městem jsem určitě spokojený. Abych řekl pravdu, tak jsem si myslel, že bude trošku škaredější, ale není to tak. Plzeň je moc pěkná, je tu krásná zoologická zahrada, kterou jsem navštívil, stejně tak i náměstí a historické centrum.

Do Plzně jste přicházel jako jedna z největších posil v historii klubu. Pociťujete, že je na vás kvůli tomu vyvíjen o to větší tlak a očekávání?

Tlak asi určitě někdy je, ale myslím si, že tak to má každý hráč, který přestoupí do nového týmu. Očekávají se ode mě nějaké výkony, takovou roli jsem i přijal. A vůbec mi to nevadí. Jsem vždycky moc rád, když se mi podaří vstřelit gól nebo na něj nahrát. Hlavní je, když se nám daří a vyhráváme. Pořád je to práce všech hráčů, musíme hrát jako tým, jinak nikdy nemůžeme myslet na nejvyšší příčky.

Našel jste si v Plzni bydlení, nebo na tréninky a prvoligové zápasy dojíždíte?

V Plzni bydlím, protože pocházím z Bílovce, což je kousek od Ostravy, takže by to bylo docela daleko. (smích) Ani by na nějaké dojíždění nebyl úplně čas, protože v pondělí máme dva tréninky, v úterý také. Ve středu a ve čtvrtek je jeden, v pátek většinou hrajeme zápasy. Ten týden je dost nabitý.

Jak se zatím plní vaše osobní cíle, se kterými jste přicházel?

Do Plzně jsem přicházel s tím, že s týmem chceme hrát o ty nejvyšší příčky. To se nám zatím daří, herně určitě. Daří se nám vyhrávat, a to i proti těžkým soupeřům, jakým byly například v minulém kole Teplice. Pracujeme dobře v trénincích, je vidět, že v týmu máme řadu reprezentantů a zkušených kluků, jako jsou například Michal Holý a Lukáš Rešetár, ale i další. V týmu jsou i reprezentanti ze Slovenska. V mužstvu se chce jít stylem, který nastavil majitel klubu pan Lobo. To znamená mít tým postavený převážně na hráčích z Česka a Slovenska. Myslím si, že jdeme správnou cestou. Zatím jsme v lize hráli čtyři zápasy, všechny jsme vyhráli, takže jsme maximálně spokojení.

Konkrétně v Teplících, které Plzeň v posledním ligovém utkání porazila, nastupuje celá řada cizinců. Před utkáním mluvil trenér Interobalu Kopecký o důležitosti tohoto duelu, který odhalí sílu plzeňského týmu. Vnímal jste to podobně?

Myslím si, že nám tento zápas ukázal hodně. Nedávno jsem říkal, že Teplice patři mezi kandidáty na titul. Mají velice silný tým, který je poskládaný převážně z Brazilců a Portugalců. Proto jsem strašně rád, že se nám v utkání povedlo zvítězit. Nechci říct, že jsem měl obavy, určitě jsem nám věřil, ale věděli jsme o síle soupeře. Proti brazilským futsalistům se nehraje lehce, mají v sobě něco navíc. Mají vlastní pohyby, dokáží přejít jeden na jednoho. To Češi jsou zase vyčůranější, tvrdší, ale technikou se jim prostě nevyrovnáme. I z toho důvodu je pro nás výhra cenná. Výkon ukázal trenérovi, že máme na to, abychom hráli o špičku tabulky. Doufám, že to takhle bude pokračovat.

Příští ligové kolo na palubovce dalšího silného týmu z Chrudimi bylo kvůli nasazení do programu ČT Sport o týden odloženo. Na co se bude Plzeň v následujících dnech při trénincích nejvíc soustředit?

Obecně se zaměřujeme na různé situace, hlavně na standardky. V poslední době se soustředíme i na hru při power play, která teď proti týmům, jako je Chrudim nebo Slavia, bude potřeba. Když k tomu dojde, bude nám to hodně pomáhat. Jinak pracujeme stále stejně. Pořád běháme… (smích) V pondělí a úterý máme hlavně kondiční tréninky, ve středu a čtvrtek trénujeme převážně různé signály. Abychom byli do ostrých zápasů připravení.