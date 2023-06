Ostravští plavci řeší společně s krajem stavbu nového bazénu

„Pokud to vyjde, hodně nám to pomůže, protože padesátimetrový v Porubě už nestačí,“ uvedl předseda Klubu plaveckých sportů Ostrava Jan Pala. „Navíc nový bude poblíž sportovního gymnázia, takže studenti a naši závodníci nebudou muset jezdit daleko na tréninky.“

Podle ostravského trenéra Libora Kohuta by v porubském bazénu Sarezy měl být i nadále základ pyramidy ostravských plavců. „Ti nejmladší by tam měli dostat větší prostor, protože zatím jsou upozaděni, neboť tamější tréninky od patnácti do sedmnácti hodin máme vyhrazené pro ty nejlepší,“ řekl Kohut. „Díky novému bazénu budeme moci rozjet klubové plavání se vším všudy.“

Práce na přípravě stavby potvrdil náměstek hejtmana Stanislav Folwarczny. „Pozemek je kraje. Máme zpracovanou studii a chystáme projekt,“ podotkl. „Hodně mladých plavců chodí do sportovního gymnázia, takže jim chceme připravit vynikající podmínky.“

Folwarczny upozornil, že půjde o moderní tréninkový bazén. Ne závodní. Cenu předběžně odhaduje na 250 milionů korun.

„Až dokončíme projekční přípravu, budeme hledat zdroje financování, budeme se ucházet o peníze od Národní sportovní agentury. Už jednou jsme byli úspěšní, když jsme dostali peníze na halu u gymnázia ve Frenštátě pod Radhoštěm,“ připomněl.

Je vůbec reálné nový bazén v nynější době postavit? „Věřím tomu,“ odpověděl náměstek. „Vedení kraje to odsouhlasilo, jde o jeden z investičních projektů a projekční příprava běží. Kraj už do toho dal peníze, takže stavba by se měla dokončit.“

Také zástupci KPS Ostrava, kteří by bazén z větší části využívali, doufají, že vše klapne. „Zdejší plavecký sport to posune zase dál,“ podotkl Jan Pala. „Sloužit bude primárně ke sportovním účelům, ale i studentům v rámci výuky a dalším sportovcům k regeneraci. Důležité je, že se o hodiny v bazénu nebudeme muset dělit s veřejností jako v Porubě.“

Mladí sportovci by se měli dočkat i nové haly u sportovního gymnázia. „Je smutné, že gymnázium, na němž studují sportovci z celého kraje, nemá pořádnou halu,“ uvedl Stanislav Folwarczny. „Projekt už máme hotový. Půjde o velkou halu, v níž budou dvě standardní basketbalová hřiště. Do roka bychom mohli mít stavební povolení.“

Náměstek dodal, že pokud se vše podaří, obě investice výrazně zkvalitní podmínky pro přípravu mladých sportovců.