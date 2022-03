Ostravské plavkyně slaví po třech letech titul v první lize družstev

„Od prvních disciplín boj o vítězství sváděla pouze družstva Plzně a Ostravy,“ uvedl ostravský trenér Libor Kohut. „Nakonec rozhodla kraulová štafeta, před níž jsme na Plzeň ztráceli pět bodů. Děvčata musela zvítězit, aby se před plzeňský tým dostala, což se povedlo.“

Bára Matošková, Natálie Tužilová, Clementina Fraňková a Dominika Geržová byly v cíli závodu na 4 krát 100 metrů volným způsobem za 3:53,41 minuty. Ostravanky, v jejichž týmu dále byly Daniela Jandová, Karolína Kišová, Vanda Švidrnochová a Andrea Vojtalová, měly 415 bodů, Slavia VŠ Plzeň 414.

„Průměrný věk našich plavkyň, které se postaraly o titul, nepřesáhl osmnáct let, což je pro nás do příštích let velice slibné,“ upozornil předseda KPS Ostrava Jan Pala.

Mužský titul vybojovali plavci Pardubic s 372 body, před Plzní (341), Kometou Brno (306), Novým Jičínem (303) a KPS Ostrava (296).