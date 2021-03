Půl sekundy od olympijského Tokia. Plavkyně Janíčková chytila druhý dech

„Na posledních závodech v Šamoríně jsem se k tomu zase přiblížila, takže se mě na to ptá čím dál víc lidí z plaveckého světa. Šance tam je pro mě i pro kohokoliv jiného, kdo by limit zaplaval rychleji. Nechci se k tomu upínat, je to hodně pochybné, spíš mám vrchol mistrovství Evropy a zaplavat co nejlepší časy,“ říká Janíčková.

To se jí zatím daří výtečně. Až je to k nevíře, vždyť v létě bojovala se zraněným ramenem. „Po operaci jsem začala znovu plavat v prosinci a o té doby se zlepšuju. Co závody, to osobáky, za to jsem ráda,“ těší dvacetiletou závodnici.

Přitom to nejsou ani dva roky, kdy přemítala, zda vůbec pokračovat v kariéře. Talentované juniorce tehdy napadalo do cesty několik překážek. Bůh suď, jestli jí v tu chvíli pomohla náhoda nebo ji vedla intuice. Rozhodla se vyměnit plaveckou baštu Brno za menší klub SK UP Olomouc, kde našla novou chuť. „V Brně tehdy skončilo hodně plavců z mé tréninkové skupiny, také jsem si podruhé vykloubila rameno a už mě nebavilo se pořád vracet do tréninků. Mám trochu strach, že kdybych zůstala v Brně, tak bych možná už neplavala,“ přiznává Janíčková.

Metropoli Hané si vybrala především kvůli vzdělání, druhým rokem studuje biologii a tělesnou výchovu. „Primárně jsem šla na školu a to, že tu plavu, byl příjemný bonus. Chytila jsem tu druhý dech, tréninky mi sedí, skupina je super a mám tu teď ideální podmínky na přípravu,“ vypráví i navzdory tomu, že jsou bazény v zemi už od října zavřené.

Nevelký bazén v centru Baluo, vědeckotechnickém centru Univerzity Palackého, je jeden z pouhých tří u nás, kde se mohou vrcholoví plavci za dodržení všech hygienických pravidel připravovat. „Je to veliká výhoda, spousta závodníků ze zbytku republiky tuto možnost nemá. Ideální by bylo, kdyby to byla padesátka, protože veškeré vrcholné soutěže jsou na ní, ale i za tu pětadvacítku jsem strašně ráda,“ líčí.

Každou možnou chvíli pak vyráží s dalšími elitními olomouckými závodníky a trenérem Dušanem Viktorjeníkem za velkými bazény do olympijských center v okolních zemích, kde jsou trénování i závody s nutným testováním povolené. „Můžeme jen závidět okolním státům, že se mohou zavřít do bublin a fungovat. Naposledy v Šamoríně nám nic nechybělo, bylo tam všechno a na hodně kvalitní úrovni. Můžeme se jen inspirovat, aby se něco takového zařídilo i tady,“ přemítá Janíčková.

„Když zvládli školu ostatní...“

Je s podivem, že se jí i přes všechny potíže, kterým plavci v dnešní době čelí, daří zlepšovat. „Teď překonávám osobáky z 16 let, kdy jsem plavala dobře. Za druhý rok v Olomouci mi výkonnost tak stoupla, že si toho začali všímat i trenéři z ostatních oddílů a říkají mi, že to je super. A když cítíte podporu okolí, tak se trénuje lépe,“ usmívá se.

K tomu všemu ale musí zvládat i studium. Menší výhoda je, že online přednášky jde absolvovat odkudkoliv, což jí šetří čas jinak strávený přebíháním z tréninků do školy a zpět. „I tak je to ale dost náročné i s exkurzemi, povinnou výukou nebo mikroskopováním. Snažím se, jak to jde, a učitelé, zvlášť na Přírodovědecké fakultě, jsou opravdu hodní, vycházejí mi vstříc a zajímají se, jak se mi daří na závodech. A říkám si, že když to zvládli ostatní, musím to zvládnout taky,“ krčí rameny.

A tak ve všem shonu, který převrátil za poslední rok svět naruby, dál vytrvale žongluje s úsilím i energií mezi skripty a bazénem. „Hodně se ve mně pere to, že chvíli dávám přednost škole, pak zase plavání, a pořád se to střídá podle toho, jestli je zkouškové období nebo vrcholné závody. A tak to mám už od střední školy,“ směje se.

Důvody jsou jasné, v dáli vidí obrysy pěti kruhů, na které může dosáhnout v květnu při mistrovství Evropy v Budapešti. „Mám velký sen dostat se na olympiádu, ale upínám se spíš k té další, protože Tokio je hodně blízko. Bylo by to ale hrozně pěkné. A kdyby se mi do toho podařilo překonat nějaké české rekordy na motýla nebo se kvalifikovat na mistrovství světa, kde jsem ještě nebyla... To jsou mé sny,“ prozrazuje.