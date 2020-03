Dvě kola a dost. Jak český Pablo padl v bitvě s mladším Furym

Plzeňský „Pablo“, česká jednička těžké váhy, v sobotu v Manchesteru neuspěl proti Hughie Furymu, bratranci slavnějšího Tysona. Po technickém k.o. musel přijmout třetí porážku ve čtrnáctém duelu mezi profesionály.

„Měl jsem životní příležitost dostat se do velikého boxu. Boxovat na galavečeru stáje Matchroom, nejprestižnější na světě, ukázat dobrý výkon a dostat další dobře ohodnocené zápasy v zahraničí. Takovou šanci člověk dostane jednou za život. Bohužel, velikost okamžiku jsem neustál,“ svěřil se po bitvě na svém profilu 37letý Pavel Šour, boxer plzeňského AtomGymu.

Český bojovník se měl s Furym utkat už na začátku prosince v jednom z luxusních kasin v Monte Carlu, jenže duel by na poslední chvíli zrušen. „Kvůli viru musel Hughie ze zápasu odstoupit,“ objevilo se tehdy na Twitteru Matchroom Boxing. Promotéři nicméně Šourovi slíbili, že o duel nepřijde.

Tak se také stalo, ale pro zkušeného českého borce s hořkým koncem. „Přitom jsem se celou dobu cítil skvěle, na zápas se těšil a byl jsem dobře připravený. Jenže všechno se obrátilo nástupem do ringu. Nohy se mi proměnily ve dvě borovice a během vteřiny jsem se transformoval na začátečníka, který nevěděl, co má dělat. Byl jsem snadným cílem a dostal několik přesných úderů,“ uznal Šour, který chápal i vhození ručníku do ringu. „Mohl jsem sice pokračovat, ale trenér viděl, že jsem marný, a z obav o mé zdraví raději zápas ukončil.“

Favorizovaný a o generaci mladší Fury, jemuž patřilo před zápasem ve světovém žebříčku 21. místo, poslal Šoura k zemi už ve druhém kole. To Čech ještě doboxoval, pak ale inkasoval rozhodující úder a domácí bijec, který má v Manchesteru i své oficiální bydliště, mohl slavit.

„Tento rok je pro Hughieho velmi důležitý. Věřím, že může opět bojovat o světový titul. Je extrémně mladý s velkým a šikovným týmem kolem sebe. V létě pro něj připravím velký zápas,“ pronesl promotér večera Eddie Hearn, který pětadvacetiletého Furyho zastupuje.

O dvanáct let starší Šour teď musí vymyslet další plány. Jisté je, že v ringu ještě končit nechce. „Když zdraví dovolí, mám před sebou ještě zhruba dva a půl roku aktivního boxu. A já se ještě pokusím ze sebe něco vyždímat,“ vzkázal Šour.

Kdo ho zná, dobře ví, že tenhle zarputilý borec se nevzdává.