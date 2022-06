Český parkurový tým skončil v pražském Poháru národů po rozeskakování druhý

Čeští jezdci postoupili z prvního kola, v němž tým škrtal výkon Kellnerové s klisnou Catch Me If You Can, na děleném druhém místě za suverénním Německem. Ve druhém kole předvedli Tretera a Kellnerová čisté jízdy. Závěrečný parkur Aleše Opatrného pak ovlivnilo poškození podkovy jeho koně Forewer.

Domácí museli jako třetí jízdu započítat Doležalův výkon s osmi trestnými body a s celkovou bilancí 12 bodů z obou kol šli do rozeskakování o vítězství s Nizozemskem.

Nizozemský reprezentant Patrick Lemmen zvládl úvodní jízdu v rozeskakování čistě a dostal soupeře pod tlak. Kellnerová, kterou do rozhodujícího duelu nominoval domácí tým, se dlouho držela, ale na předposlední překážce chybovala.

Německo po suverénním prvním kole ve druhém výrazně chybovalo a propadlo se na čtvrté místo.