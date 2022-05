Ještě pět výher a bude žokejem. Je to moje meta, přiznává Kocman

Svými nejčerstvějšími vítězstvími Kocman dojal i dědu Jiřího, někdejšího dvojnásobného účastníka Velké pardubické a výborného vozataje, jenž vnukovi na pardubickém dostihovém závodišti pravidelně fandí a nechyběl ani tentokrát. I ten si rychle spočítal, že pokračovateli jezdecké rodiny schází už jen pět „zářezů“ k titulu překážkového žokeje.

Věřil jste, že vyhrajete? Přece jen jste ho chytal takzvaně na cílové pásce a sbor rozhodčích ve svém výroku uvedl, že jste zvítězil po tuhém boji o krk.

Když jsem se na Lukáše s King’s Shillingem dotáhl, tak už jsem věděl, že to The Bar Is Closed podrží.

Řekla bych, že cenné je to hlavně proto, že váš kůň v nevídaně rychlém dostihu ještě našel sílu vymáčknout ze sebe velice slušný závěr.

Tyhle dostihy se tak jezdí, zvlášť když je tam kůň, který to takhle natáhne, cválá a není moc ovladatelný. Mně sedělo, že tam King’s Shilling byl, jen jsem s tím svým odpočíval a čekal na jeho závěr.

Vyhrál jste také s Lianelem. Před dostihem ale nastala stresová situace, na start jste přicválal na poslední chvíli. Co se stalo?

Když přišel před dostihem kůň do paddocku, povolila se mu podkova. Radši jsme ji ještě rychle utáhli, protože jsem se bál, aby ji neztratil v dostihu. A v takovém dostihu, kde je hodně točení, si musí být kůň jistý na nohách. Na trávě by se mohl smeknout, mohli bychom upadnout. To by bylo zbytečné zranění.

Lianel přišel také skvělým koncem.

Když se dobře vyspí a sedne mu dostih, tak je výborný. Popravdě jsem ale nevěřil, že favorita Northerly Winda porazíme, když byl druhý a třetí v Gran Premiu. Ale udržel to až „domů“. Lianel je slibný kůň pro trenéra Stanislava Popelku.

Na druhou stranu běžel Northerly Wind v Pardubicích poprvé. Z italských drah není zvyklý na tyto pestré změny překážek.

Ano, zaslechl jsem ve vážnici, jak Honza (žokej Faltejsek) říkal, že to v Pardubicích nezná. Toho jsem využil a vyhráli jsme.

K poslednímu vítězství na klisně Alegorii jste přišel tak trochu náhodou.

Spíš to bylo tak, že ti nejlepší žokejové jezdili v neděli v Itálii a nebyli volní. Takže jsme se domluvili, že ji odjezdím. Navíc mám 1,5 kilogramu úlevu, jelikož nejsem žokej. Alegoria je kvalitní klisna, v tomto dostihu patřila mezi tři nejlepší koně.

K tomu je to klisna narozená v českém hřebčíně. Domácím odchovancům se dařilo i v ostatních dostizích. S českým chovem to nebude tak špatné.

Do překážek máme v Česku zajímavý chov. Je to třeba vítěz Velké pardubické Talent. Koně tady u nás nemáme špatné.

Při Zahajovacím dostihovém dni jste se významně posunul k titulu žokeje. Pět vítězství a patříte mezi ně. Nesvazuje to?

Ne, vůbec. Chci té mety dosáhnout, je to můj cíl. Pak se rozhodnu co dál. Nechci jezdit dostihy do čtyřiceti, je mi pětatřicet. V neděli jsem se k 50 vítězstvím hodně přiblížil, ale může přijít zranění, jsem opatrný. Čili postupně a mít z toho radost.