K Máchovu jezeru se sjedou nejlepší orientační běžci světa

„Závody se uskuteční v těch nejtěžších, ale zároveň nejkrásnějších terénech, které v České republice máme. Současně chceme využít moderních technologií všude, kde to bude možné, abychom zpříjemnili účast závodníkům i návštěvníkům,“ uvedl předseda organizačního výboru šampionátu Jan Picek.

Závodit se bude na krátké i klasické trati a ve štafetách v lesích Jizerských hor a Kokořínska. „Kokořínsko, to jsou pískovcové skály, něco unikátního, co třeba skandinávské země nemají,“ připomněl Picek.

Vrcholný svátek orientačního běhu se do republiky vrátí po 13 letech. Celkově se bude na českém území bude konat počtvrté. První mistrovství světa v tuzemsku hostily v roce 1972 právě Staré Splavy, kam nejlepší orientační běžci opět zamíří v termínu 4. – 9. července 2021.

Přípravy na akci už začaly. Pracuje se například na zajištění ubytování pro účastníky a diváky nebo na tvorbě map. „Mapové práce jsou z jedné třetiny hotové. Mapy pro orientační běh je něco unikátního, co není v jiném sportu a co zbude na věky věků,“ uvedl Jan Picek. Mapy budou po šampionátu moci využít třeba oddíly nebo reprezentace pro trénink.

Pořadatelé chtějí co nejvíc zmírnit dopad závodů na životní prostředí. Proto omezí množství tištěných materiálů, budou třídit odpad a zapojí se do sběru odpadků v lesích nebo výsadby stromů.

Rozpočet šampionátu by se měl pohybovat mezi 20 až 25 miliony korun. Složí se na něj stát, kraj, města i sponzoři. „V roce 2021 by to měla být asi největší sportovní akce v kraji,“ uvedl hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Z krajské kasy by mělo na akci putovat do dvou milionů korun.

Mistrovství světa v orientačním běhu v lesních disciplínách se koná jednou za dva roky, letos byl dějištěm norský Östfold. Do Libereckého kraje by měly za necelé dva roky dorazit až tři stovky závodníků. Součástí akce však budou i doprovodné šestidenní závody pro veřejnost, jichž by se mohlo zúčastnit až 5000 lidí.

Orientační běh je druhým největším neolympijským sportem v České republice, jeho členská základna se pohybuje kolem 13 500 registrovaných závodníků.

Na trati Předním českým reprezentantem v orientačním běhu je Vojtěch Král. K jeho největším úspěchům patří bronzová medaile z krátké trati na Světových hrách 2017 v polské Vratislavi. Opakovaně zvítězil v anketě o nejlepšího tuzemského orientačního běžce. Foto: www.orientacnibeh.cz