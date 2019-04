Na zápasnickém ME bude sedm Čechů, Hanzlíčková pomýšlí na medaili

Nominace na ME v Bukurešti Řecko-římský styl:

Muži: Oldřich Varga (do 77 kg), Petr Novák (do 82 kg), Ondřej Dadák (do 87 kg), Artur Omarov (do 97 kg), Štěpán David (do 130 kg). Volný styl:

Ženy: Lenka Hocková Martináková (do 57 kg), Adéla Hanzlíčková (do 68 kg).