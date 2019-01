Mladá krasobruslařka Rychtaříková baží po mistrovství světa

Ve čtvrtek jí totiž startuje juniorské mistrovství České republiky v Náchodě a v sázce je hodně velká věc. Mistrovství světa juniorů v chorvatském Záhřebu, které se pojede od 4. do 10. března. Dosavadní výsledky se mažou, začíná se od začátku.

„Dá se říct, že v Náchodě to budou závody jako každé jiné, ale tím, co je ve hře, tak holky jsou hodně nervózní,“ říká maminka Nikoly Blanka Rychtaříková.

Nadějná sportovkyně má navíc o motivaci a tlak zároveň rozhodně postaráno. Loni totiž skončila na závodech tohoto typu třetí a na šampionát v bulharské Sofii, o který se tenkrát jelo, se nakonec z pozice náhradnice nepodívala. Což by letos ráda změnila.

„Když bude jako náhradnice, je prakticky bez šance. Pro ty holky je mistrovství světa neuvěřitelná záležitost. Když se na něj dostanou, pojedou, i kdyby byly nemocné,“ vysvětluje Rychtaříková.

To je ale hudba budoucnosti. Nikola Rychtaříková musí nejprve zvládnout právě důležité závody v Náchodě. Ve čtvrtek je na programu losování, v pátek krátký program a v sobotu volné jízdy.

V nich se Rychtaříková stejně jako loni představí v šatech navržených choreografem Markem Křenkem s motivy Davidovy židovské hvězdy na rukávech a tančit bude na melodii s tím spojenou - jednu z ústředních z filmu Schindlerův seznam.

„Je to hudba z druhé světové války, takže je smutnější a více to prožívám,“ okomentovala tehdy výběr sama Nikola Rychtaříková. Změna ji však letos čeká v krátkém programu. „Tam pojede na píseň z filmu Varieté od zpěvačky Cher,“ líčí maminka.

Pokud by se Rychtaříkové závody v Náchodě nepodařily a na mistrovství světa se neprokousala, má její trenérka Olga Holubíková v plánu ještě závody a tréninky v zahraničí. Takový scénář si ale nepřipouští. „Počítáme s tím, že to snad do Chorvatska vyjde,“ říká s velkou nadějí v hlase Holubíková.

Rychtaříkovou připravuje s kondičním trenérem Ivanem Svědíkem a trenérkou Kateřinou Kamberskou v Praze. V první řadě jde ale o Nikolu, a ta musí vedle toho všeho řešit ještě povinnosti ve druhém ročníku sportovního gymnázia.

„Tím, že má výsledky, tak ji škola uvolňuje, jak to jen jde, ale na druhou stranu jí nic neodpustí. Někdy je to náročné,“ povzdechne si Blanka Rychtaříková.