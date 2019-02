Pardubická krasobruslařka míří na světový šampionát, pak dožene matiku

„Je to moje nejdůležitější medaile. Hned po jízdě jsme to s trenérkou (Olgou Holubíkovou) oslavily, byly jsme hrozně šťastné, že to vyšlo. A pak jsme šly slavit dál,“ líčí 17letá Rychtaříková, jež při tom v Náchodě soutěžila nastuzená a navrch s bolavým kotníkem.



V duchu vašich bitev s Pražankou Fričovou se nesla celá sezona, že? Od zbytku pole jste byly odskočené i v Českém poháru.

Je to silná konkurentka, závody v Náchodě měly o to vyšší úroveň. Byl to opravdu boj o vítězství, je fajn, že tam byla. Táhla mě nahoru.

Ona to vnímá stejně? Jste kamarádky?

Ano, normálně se bavíme. Podle mě to je lepší, než kdybychom mezi sebou měly nějakou přehnanou rivalitu.

Co jste porotě rozhodčích předvedla v krátkém programu?

Musejí tam být tři piruety, krokovka a tři skoky. Nejdřív jsem jela kombinaci prvků, která se mi podařila. Z ní jsem měla největší strach. Pak trojitý flip - ten jsem na mistrovství zařadila úplně poprvé. Jsem za to ráda, docela vyšel. A pak dvojitý axel, ten byl v pohodě.

U vaší volné jízdy mě překvapilo, že jste zvolila stejný kostým jako loni - mívala jste je ve zvyku v obou disciplínách rok co rok měnit...

Bruslila jsem na tematickou hudbu (ze Spielbergova filmu Schindlerův seznam), ke které tyhle šaty vážně pasují. Nechala jsem je i na tuto sezonu, protože se mi fakt líbí a jezdí se mi v nich dobře. Chtěla jsem si je ještě užít.

Byla tedy jiná samotná jízda?

Až na pár nových prvků a lehké úpravy v choreografii byla v podstatě stejná.

Které skoky jste do ní zařadila?

Nejdřív trojitou kombinaci s toeloopem, po ní trojitý rittberger a axel s rittbergerem. To se všechno povedlo. Pak jsem chtěla původně skákat trojitý lutz, ale kvůli kotníku jsem šla radši do dvojitého. Ten trojitý byl jediný prvek, který vypadl. Následoval trojitý salchow, dvojitý axel a závěrečná trojkombinace.

Budete se téhož programu držet i na šampionátu v Záhřebu? Nebo chystáte nějakou změnu?

Pokud se dostanu do volné jízdy, v což doufám, budeme v ní co nejvíc riskovat. Bude tam právě ten trojitý lutz, který jsem v Náchodě nahradila dvojitým. Jinak to bude v podobném duchu.

Z krátkého programu by mělo postoupit dál 24 z cca 40 závodnic. Cítíte velkou šanci, že se to povede?

Uvidíme. Nevím, jaká bude úroveň ostatních holek a co budou schopné skákat.

Máte o soupeřkách ze světa aspoň rámcový přehled?

O holkách z Evropy nějaký ano. A třeba Japonky jsou naprostá špička. Myslím, že to bude paráda.

Potkala jste už při závodech některé z nich?

Když jsme v říjnu byly na Grand Prix v Lublani. Z Rusek pak budou v Záhřebu ty nejlepší, co se mnou bohužel zatím nezávodily. U Japonek záleží na tom, jak dopadne jejich domácí mistrovství.

Užila jste si prestižní podnik Grand Prix ve Slovinsku?

Bylo to tam skvělé, protože jsem si prvně vyzkoušela závodit se špičkou. Bylo to podobné, jako to bude teď v Záhřebu. I co do organizace, stadionů, fanoušků...

Kolikátá jste skončila?

Byla jsem celkově 17., taky zhruba ze čtyřiceti soutěžících.

Což naznačuje, že by krátký program na mistrovství světa juniorek mohl dopadnout žádoucím způsobem.

To by mohl bodově i líp. (úsměv) Kraťas jsem tam zajela čistě, byla jsem po něm 18. Volná se mi sice nepovedla, ale i tak jsem se ještě o jedno místo zlepšila.

Bývá na Grand Prix juniorské kategorie slušná návštěva?

Lidí je tam hodně, protože Japonci jsou fakt „nehorázní“ fanoušci tohohle sportu. A kromě nich jsou tam diváci z celého světa. Třeba jedna podélná tribuna v hale je plná.

Můžete nastínit váš současný tréninkový režim?

Pro ten kotník jsem si po mistrovství dala tři dny volno, abych trošku zregenerovala a odpočinula si i po psychické stránce, protože toho teď bylo fakt hodně. Spíš jsem měla menší prázdniny, ale od čtvrtka už to zase začne, příprava na mistrovství světa bude v plném proudu.

V kraji jsou zrovna jarní prázdniny, ale jak vám to jinak jde na sportovním gymnáziu?

Je to hodně náročné, ale škola se mě snaží kvůli „krasu“ co nejvíc uvolňovat.

Vyskytujete se tam vůbec?

No, jak bylo mistrovství, moc jsem tam nebyla... Ale zase se tam ukážu.

Takže obyčejně děláte doplňkové zkoušky?

Zatím jsem to zvládala bez nich, ale uvažujeme o tom, že si budu postupně dávat víc individuálního plánu. Teď byl jenom částečný.

A prospěchově to zvládáte v pohodě?

Až na matiku jo, ta mi nejde.