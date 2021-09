Kajakářka Paloudová je vicemistryní světa do 23 let, kanoisté berou dva bronzy

Čeští rychlostní kanoisté do 23 let získali během prvního finálového dne mistrovství světa v portugalském Montemoru tři medaile. Kajakářka Anežka Paloudová skončila druhá a kanoista Petr Fuksa s deblisty Jiřím Minaříkem a Jiřím Zalubilem brali bronz rovněž na kilometrové distanci, která na rozdíl od ženské kategorie K1 patří do olympijského programu.