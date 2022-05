Dostálovi zpříjemňuje kanoistiku přítelkyně. V deblu se chystá na kratší trať

V rámci přípravy se Paloudová podívala do Ameriky poprvé a rovnou se připojila k tréninkové skupině rychlostních kanoistů. „Hodně mi to ulehčila po psychické stránce. Přece jenom když jste na jednom místě několik týdnů, tak už vás ti lidi začínají rozčilovat, a Anežka je takové milé roztomilé stvoření, které dělá všechno hezčí,“ pochvaloval si Dostál příjezd přítelkyně.

Navíc měli sladěné tréninky a volno, které využili naplno. Kromě návštěvy San Diega stihli vyrazit i na ryby. Měření sil ovládla Paloudová, která přechytala i Dostálova trenéra Karla Leštinu. „Trošku mě naštvala,“ smál se Dostál.

Vzájemné hecování pro veselou dvojku není nic nezvyklého. Na dálku mezi sebou soutěží i v závodech. Nepočítají se pouze vítězství, ale také o kolik ujeli druhému závodníkovi.

Dostál a Paloudová přijíždějí na tiskovou konferenci na deblkajaku

Kanoistika je pro ně nedílnou součástí každodenního života. Baví se o ní pravidelně, ale do detailů nezabíhají. Paloudová například připomíná Dostálovi už zapomenuté poznatky: „Když je pak zařadím do trénování, je mi hned líp.“

Jednou z výhod provozování společného sportu je podle Paloudové vzájemné porozumění. „Oba si dokážeme představit, co ten druhý třeba na tréninku prožíval.“

Nešlo se tedy vyhnout otázce, jestli do deblkajaku plánují společně nasednout v závodech. Pro Dostála by to byla premiéra v kategorii K2 mix, naopak Paloudová ve smíšených dvojicích jezdí už dva roky se svým klubovým kolegou z Českého Krumlova Jakubem Zavřelem.

„Zatím nemůžeme trénovat společně. Jeden by byl naštvaný, že je ten druhý pomalý. Druhý by zase makal naplno a ani chvíli by si během tréninku neodpočinul,“ vysvětlovala Paloudová.

Navíc se mix kryje s jejich hlavními disciplínami. V budoucnu by si na společné závodění ale chtěli udělat prostor.

Stejný parťák, jiná trať

Jisté je však pokračování Dostálovy spolupráce s Radkem Šloufem, se kterým se musí přeorientovat na zkrácenou distanci. Deblkajak se totiž na olympiádě v Paříži za dva roky objeví v nové kategorii K2 500.

Snížení délky trati na 500 metrů čtyřnásobného mistra světa nepotěšilo; vždyť z Tokia přivezli se Šloufem z kilometru bronzové medaile. „Tu změnu jsem musel přijmout, ale když do toho naskočíme správně, tak můžeme být konkurenceschopní i na světových soutěžích,“ myslí si.

Dvojice nemusela v podzimní a zimní přípravě dělat rozsáhlejší změny. Od jara si však na vodě zvykají na jiné tempo. „Jezdí se frekvenčně rychleji asi o dvacet záběrů za minutu,“ přiblížil Dostál. Na Světovém poháru v Račicích od 20. do 22. května si se Šloufem chtějí vyzkoušet srovnání se světovou konkurencí.

Pro závod před domácími fanoušky má Dostál jasné ambice: „Byl bych rád, kdybychom urvali top 5 a nebyli v moc velkém odstupu za vítězem.“

Oba doufají, že by si mohli rovnou zajistit kvalifikaci na srpnové mistrovství světa, které se koná v kanadském Halifaxu. „Musíme usilovat o co nejlepší výkon, o co nejlepší výsledek a pak uvidíme, jestli to bude stačit,” doplnil jeho parťák Šlouf.

V případě neúspěchu budou mít další pokus v závěru května na Světovém poháru v Poznani. Oba pak chtějí jet i na mistrovství Evropy v Mnichově, které následuje pouhých devět dní po světovém šampionátu.