Krasojízda karatistky Bürgerové. Stres neměla a má evropský titul

Dobrá taktika, poctivá příprava a defenziva. Tři faktory, které hrály velkou roli v úspěchu 20leté Moniky Bürgerové. Na akademickém mistrovství Evropy vyhrála v eliminaci všech pět zápasů. A poprvé v kariéře dosáhla na vysoko ceněnou zlatou medaili z prestižního turnaje.

V chorvatském Záhřebu zvítězila členka klubu TJ Karate České Budějovice v kumite (zápasu) v kategorii žen do 55 kilogramů. „Žádná velká očekávání jsem neměla. Nastupovala jsem bez stresu – a asi i to mi nakonec pomohlo k medaili,“ říká studentka druhého ročníku Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity.

Pro Bürgerovou byl nejtěžší zápas na turnaji paradoxně hned ten první s italskou reprezentantkou Saharou Maffiniovou. „Mám to tak vždycky. Navíc tady jsem soupeřku znala a její styl mi moc nevyhovuje. Pochyby ale musely jít stranou. Nebyl čas řešit drobné problémy a nedostatky,“ vypráví.

Jihočeška vyhrála nejtěsnějším možným rozdílem 1:0 a zahájila cestu za titulem. V dalších zápasech porazila Britku, Slovenku, Francouzku a ve finále další Italku Francescu Cavallarovou.

Body inkasovala pouze dvakrát. S Britkou vyhrála 5:3, se Slovenskou 2:1. V obou zápasech vedla a nemusela tak ani jednou otáčet nepříznivý vývoj. „To byla výhoda,“ potvrzuje. „Celý turnaj jsem se snažila využívat chyb soupeřek. Byla jsem tedy spíš defenzivní a nehrnula jsem se do žádné ukvapené akce, kde bych mohla zbytečně inkasovat.“

Zápasy na turnaji 1. kolo: Bürgerová – Maffiniová (ITA) 1:0

Bürgerová – Maffiniová (ITA) 1:0 2. kolo: Bürgerová – Plumleyová (GBR) 5:3

Bürgerová – Plumleyová (GBR) 5:3 3. kolo: Schwartzová (SVK) – Bürgerová 1:2

Schwartzová (SVK) – Bürgerová 1:2 Semifinále: Berquetová (FRA) – Bürgerová 0:3

Berquetová (FRA) – Bürgerová 0:3 Finále: Cavallarová (ITA) – Bürgerová 0:2

Defenzivní pojetí zápasu je jí bližší než ofenzivní. Když pak přijde šance, útočí nejčastěji kopem nebo úderem na hlavu. Taktiku přizpůsobuje dané soupeřce. Ráda útočí i úderem na břicho.

„Nedívám se moc na rozlosování a na to, co může být v dalších kolech. Soustředím se na nejbližší zápas. Člověka pak může rozhodit, že jde na někoho, kdo překvapivě vyhrál. Přiznám se, že ani před finále jsem soupeřku neřešila,“ konstatuje. Z jiných světových turnajů měla o soupeřkách představu, jakým stylem bojují. S většinou se ale ještě na tatami nesetkala.

Do finále nastoupila s nečekanou posilou. V sektoru pro kouče se objevil zkušený španělský trenér Juan Luis Benítez. Česká výprava totiž na mistrovství do Chorvatska vyrazila bez trenéra karate. V eliminacích to českobudějovické závodnici stačilo, ale vzhledem k možnosti případného využití videa bylo lepší, aby měla za zády kouče, který může podat návrh na přezkoumání situace.

Video ale nakonec využít nemuseli. „Nebyl důvod. Naopak Italové to zkusili, ale s protestem neuspěli,“ vzpomíná Bürgerová, pro kterou trenér Benítez nebyl cizí osobou. Budějovický klub TJ Karate totiž se španělským trenérem spolupracuje.

Bürgerová a Benítez řešili taktiku pro finále po telefonu i s klubovým trenérem Miroslavem Hýskem. „Byl to dobrý tah. Benítez mě zná a já mu důvěřuji. Italku jsme vůbec nerozebírali. Shodli jsme se, že budeme znovu využívat defenzivní taktiku a vyčkávání na chyby soupeřky.“ A to se povedlo. Češka dokázala ve finále narušovat vzdálenost a tím znemožnit Italce útok. „Sama jsem se pokusila zabodovat pětkrát a z toho dva pokusy byly úspěšné.“ Bodovala údery rukou na břicho a hlavu. „Chtěla jsem využít i kopy, ale to se mi bohužel nepovedlo,“ doplňuje.

Po finále jí přišlo plno gratulací. Když se dostala k telefonu, vyjímala se jedna: „Jsem hrdý trenér.“ Zpráva od kouče Hýska byla výstižná. Nešlo jen o úspěch Bürgerové, ale celého klubu.

Vítězstvím v turnaji dosáhla Bürgerová na největší úspěch své kariéry a hodnotný je i pro klub a univerzitu. Titul vynesl Jihočešce nominaci na světové mistrovství, které se bude konat v roce 2020. Místo konání a datum se stále řeší, protože původní pořadatelství v Malajsii nakonec bylo zrušeno.

Mluví se o Polsku, což by vzhledem k cestování a aklimatizaci bylo lepší. „Bez ohledu na to ale na turnaj pojedu znovu s postupnými cíli a uvidíme, na co to bude stačit,“ dodává Bürgerová.

Dokáže znovu překvapit?