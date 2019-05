Veslaře čeká ME v Lucernu, chtějí pokračovat v medailové sérii

„Jsou to staří harcovníci. Osobně bych byl rád, aby Ondra vyhrál. Mirce přeji minimálně medaili a klukům na dvojce bez taky,“ řekl předseda Českého veslařského svazu Dušan Macháček na úterní tiskové konferenci v Praze.

Čeští veslaři na všech kontinentálních šampionátech od roku 2007, kdy se obnovila tradice jejich pořádání, vždy získali alespoň jednu medaili. A Macháček věří, že toto pravidlo bude platit i po víkendu.

„Mistrovství je díky svému termínu indikátorem, jak to bude vypadat dále. Ne všichni startují na Světových pohárech, ale Evropa je v posledních letech prestižní. Statisticky se nám podařilo pokaždé přivézt medaili a byli bychom rádi, aby to platilo i nadále,“ přál si Macháček.

Oproti původním plánům v české výpravě bude chybět ženský dvojskif Lenka Antošová, Kristýna Fleissnerová, neboť Antošová je nemocná.

Šestatřicetiletý Synek je již pětinásobným evropským šampionem, první titul ale získal před dvanácti lety na osmě. „Příprava se povedla a cíl pro Lucern je jednoduchý. Chci se dostat do finále a mít dobrou náladu před olympijskou kvalifikací, kterou bude mistrovství světa,“ řekl Synek, jehož čeká v Lucernu již devatenáctý start. „Takže si troufnu říct, že to tam docela znám,“ pousmál se.

O dva roky starší Topinková vyhrála ME taky pětkrát, letošní sezona je pro ni ale specifická. Na skif se plnohodnotně vrací po narození dcery. „Díky tomu se moje příprava se od minulých let hodně liší. Nevěnuji tréninku tolik času jako dříve, ale trénuji pravidelně. A důležité je, že jsem byla celou dobu zdravá,“ řekla Topinková, která byla v polovině května třetí v závodě Světového poháru v Plovdivu. „Byl to dobrý test. Ještě nějaké rezervy v tréninku máme, ale jsem připravená,“ dodala olympijská vítězka z Londýna 2012.

Zatímco Synek i Topinková už medaile z ME mají, Podrazil s Helešicem byli již třikrát čtvrtí. „Takže doufáme, že prolomíme prokletí čtvrtých míst,“ přáli si unisono. „V roce 2016 jsme v Lucernu vyhráli dodatečnou olympijskou kvalifikaci, což byl asi nejlepší závod, který jsem kdy jel. Vracíme se tam tak rádi,“ uvedl Helešic.