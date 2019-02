Skončí čekání dlouhé 24 let? Březinová útočí na evropskou desítku

led 23 2019

Už je to dávno, velmi dávno. V roce 1992 Lenka Kulovaná a po ní ještě v roce 1995 Kateřina Beránková byly zatím posledními českými krasobruslařkami, které se probojovaly do Top 10 v soutěži žen na mistrovství Evropy. Eliška Březinová by to nyní mohla změnit, po krátkém programu je na šampionátu v Minsku dvanáctá. Těsné vedení drží olympijská šampionka Alina Zagitovová.