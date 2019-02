Vlezu na led, ukážu tam, co umím, a hotovo. Březina jede na ME o medaili

Rus Michail Koljada, Čech Michal Březina - a Španěl Javier Fernandez, to mají být tři hlavní aspiranti medailí z MInsku. Přičemž forma obhájce titulu Fernandeze, startujícího na posledním závodě v životě, je pro mnohé záhadou, má za sebou řadu exhibic, ale žádný start v sezoně.

Z pohledu Březiny působí řeč čísel velmi nadějně.

V seriálu Grand Prix byl v této sezoně nejlepším Evropanem, v základní části vybojoval dvě druhá místa a probil se do finále pro šest nejlepších. V něm pak ve Vancouveru skončil za tréninkovým sparingpartnerem Chenem z USA, Japoncem Umem a Korejcem Ča Jun-hwanem čtvrtý.

Co se týče absolutního bodového zisku na závodech, získal z Evropanů v sezoně nejvíce bodů Rus Koljada - 274,37 (v Bratislavě na Nepelově memoriálu, který není součástí Grand Prix).

Následují Březina s 257,98 body z helsinské Grand Prix, pak další Rusové Voronov a Aliev, kteří se však z domácího mistrovství na to evropské nekvalifikovali, a potom Rus Samarin s 248,78 body.

ČTVRTÝ. Michal Březina ve finále Grand Prix ve Vancouveru.

Čtverný salchow vyšel Březinovi v krátkém programu i volné jízdě až na jedinou výjimku při každém ze tří startů v Grand Prix. Rozhodčí oceňují jeho dovednosti i ve druhé známce za komponenty, kterou má vyšší než dříve.

Je sebevědomý i uvolněný zároveň. Ví, že v Kalifornii natrénoval vše, co měl. Příprava pod veleúspěšným koučem Rafaelem Arutjuňanem mu jde vyloženě k duhu. Klidu do života přidala Březinovi i skutečnost, že manželka Danielle se z New Yorku přestěhovala do Kalifornie za ním.

Teď jen to vše, co se mu zatím v sezoně povedlo, zúročit také v Minsku. Dnes v 15.57 místního času (13.57 středoevropského zimního) vjede na led ke svému krátkému programu.

Přilétl jste z Ameriky do Minsku až v úterý odpoledne, necelé dva dny před závodem. Nevadí vám tak rychlá aklimatizace?

Nevadí. V úterý jsem usnul v pohodě a na středu jsem spal asi dvanáct hodin. Tím jsem dohnal deficit, který jsem měl z letadla, protože v tom jsem toho tentokrát moc nenaspal. Musím zaklepat, zatím je tu všechno v pohodě, i první trénink takový byl.

Měli jste ho ve středu po poledni zhruba v čase čtvrtečního krátkého programu. Vyzkoušel jste si v něm všechno?

Všechno. Už není na co čekat. Jen jsem se trochu víc rozbruslil, abych se probral, udělal jsem si víc hran. Ve čtvrtek mě ještě čeká trénink před kraťasem a jdeme na to.

Také v období od prosincového finále Grand Prix vše probíhalo, jak mělo?

Ano. Dopřál jsem si trochu volna přes Nový rok, protože jsem předtím byl v přípravě a závodech docela dlouho, potřeboval jsem trochu utlumit, abych se před Evropou nevystřílel. Jinak byly tréninky takové, jaké měly být.

Ani jste přes Vánoce nějaké to kilo nepřibral?

Nebylo z čeho. Sice jsme dělali bramborový salát a další věci, ale cukroví jsme moc neměli, pekli jsme jen dva druhy a většinu jsem ho na stadionu rozdal.

Na Nový rok s manželkou Danielle:

Cítíte, že vás mimořádně vydařená první polovina sezony nabila sebevědomím?

Určitě. Změnili jsme v tréninku některé věci, které dříve nefungovaly. A teď se to, co jsem za poslední dva a půl roku u Rafaela Arutjuňana natrénoval, začíná projevovat.

Kouč s vámi v Minsku není, ve stejnou dobu doprovází mistra světa Nathana Chena na mistrovství USA. Co vám říkal, když jste se před odletem v Kalifornii naposledy viděli na tréninku?

My se naposledy potkali v pátek, o víkendu už na tréninku nebyl. Pak mi zavolal, že už mě před odjezdem nechtěl tlačit, že všechno jede, jak má. Řekl jen: Teď odjeď, co jsi natrénoval.

Loni na olympiádě v Koreji i na mistrovství světa v Milánu jste si pochvaloval, že vás dokáže do závodu patřičně nahecovat. Jeho manželka Vera, která vás rovněž trénuje a doprovází vás v Minsku, je spíš ta hodnější?

Úplně taková hecířka jako Rafael sice není, ale já mám natrénováno dostatečně, abych tu odjel tak, jak potřebuju.

Váš krátký program by měl být s klasickým obsahem, jak jste jej jezdil v průběhu sezony? Tedy i s kombinací čtverného salchowa s trojitým toeloopem?

Ano, bude to stejné jako na Grand Prix, nic neměníme. V podstatě do něj ani nemám co jiného zařadit. Sice pracujeme i na čtverném toeloopu, ale v této sezoně ho určitě v závodě ještě nepojedeme.

Souhlasíte se světovými experty, podle nichž tvoří trio největších favoritů Španěl Fernandez, vy a Rus Koljada?

Bude záležet hlavně na tom, jak kdo zajedeme. Každopádně to může být zajímavý závod pro nás i pro diváky. Snažím se nepřemýšlet nad tím, jestli jsem tu jako favorit. Prostě vlezu na led, budu chtít předvést, co jsem natrénoval - a hotovo. Nic víc pro to udělat nemůžu.

Počet kandidátů na medaile by se však dal rozšířit minimálně na sedm či osm jmen, že?

Určitě, těch kluků je dost. Rozhodně bych přidal další dva Rusy Samarina a Kovtuna, alespoň jednoho z izraelského dua Samohin - Byčenko a neodepisoval bych ani Itala Rizza, který měl také výbornou sezonu. Pokud zabruslí dobře, mohl by být minimálně v první šestce i Francouz Aymoz. Vůbec těch lidí, kteří by se mohli dostat ve volných do poslední rozjížďky šesti nejlepších, je tady hodně. Není to tak, že máme jasně daných šest kluků, kteří by měli být v poslední rozjížďce.

Šestinásobný šampion Španěl Javier Fernandez neabsolvoval v sezoně jediný start a Minsk si vybral v 27 letech za místo svého loučení s kariérou. Jaké je potkávat jej, když víte, že je to při závodě naposledy?

Je to zvláštní pocit. Bavili jsme se spolu po tréninku, který máme ve stejné skupině. Javi mi říkal, že je to pro něj emotivní období, ale že má na druhou stranu teď tolik další práce s přípravou své show a s různými krasobruslařskými semináři ve Španělsku. Proto ani nemá moc času přemýšlet nad tím, že po Evropě už nebude závodit.

Když jste jej při tréninku pozoroval, máte pocit, že je stále stejně dobrý?

Co jsem pochytil, zajel na dnešním tréninku čistou volnou jízdu. Neměl v ní tolik čtveráků jako dřív, jen dva, hned na začátku, a v druhé půlce se o ně nepokoušel. Ale věřím, že co umí, to zajede.

Javier Fernandez po tréninku v Minsku:

Španělská média píší o „loučení legendy“. Asi i ve vašich očích se Fernandez už za své kariéry stal krasobruslařskou legendou.

Rozhodně. Vyhrál mistrovství Evropy šestkrát za sebou, přitom posledním mužem před ním, kdo dokázal vyhrát pětkrát v řadě, byl Ondrej Nepela. Už jen za to je Javi pro mě legendou. Navíc se stal dvakrát mistrem světa, je historicky prvním medailistou ze Španělska i prvním španělským majitelem olympijské medaile z krasobruslení. Dokázal toho moc.