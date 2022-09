Pardubická aréna hostí bojovníky. Začíná světový šampionát v karate

Světový šampionát začal úderem páteční deváté hodiny světovým pohárem žáků od 9 do 11 let, v sobotu přijdou na řadu starší dorost, junioři a v neděli turnaj ve stylu shotokan vyvrcholí zápasy dospělých (viz box). Pořadatelé doufají v medaile pro českou reprezentaci i domácí tým Karate Lions Pardubice. „Bude to těžké, ale do přípravy jsme dali všichni maximum. Věřím, že český tým i Pardubice medaili získají,“ řekl ředitel turnaje a zástupce Lions Ondřej Charvát.

Program MS v karate v Pardubicích Pátek 9.9.

9.00–18.00: kategorie žáci U10, U12 (svět. pohár)

Sobota 10.9.

9.00–20.00: žáci U14, dorost a junioři (MS)

16.00: zahajovací ceremoniál, kategorie s postižením po ukončení ceremoniálu

Neděle 11.9.

9.00–18.00: dospělí, U21 a masters (MS)

V enteria areně se během víkendu představí téměř dvoutisícovka karatistů ze všech kontinentů. Z pochopitelných důvodů nepřicestují pouze zástupci Ruska a Běloruska.

„Vyhověli jsme požadavku na neúčast těchto zemí a toto opatření respektujeme. Přes mnoho komplikací naopak dorazí a zúčastní se tým z Ukrajiny,“ popsal Charvát.

Češi budou nejvíce spoléhat na vicemistry Evropy Karolínu Řezníčkovou (lehká váha), Leonu Markovou (bez rozdílu váhy) a Benedikta Mrázka (střední váha), kterého čekají první zápasy mezi dospělými.

„Přechod z juniorů je poměrně složitý. Vůbec neznám své soupeře, ale přípravě jsme věnovali několik měsíců,“ popsal Mrázek.

O takto netradičně pojaté medaile se bude bojovat v Pardubicích.

Klání v karate se do Pardubic vrací po pěti letech. Zatímco v roce 2017 se zde konalo mistrovství Evropy a zápasilo se ve sportovní hale na Dašické, tentokrát půjde rovnou o světový šampionát, který se přesunuje do enteria areny, domova pardubických hokejistů.

„Získat tento turnaj nás stálo pět let vyjednávání. Díky dobré zpětné vazbě po mistrovství Evropy v roce 2017 a výborným podmínkám od města a Pardubického kraje jsme nakonec pořadatelství získali,“ těšilo Charváta.

Shotokan, který bude v aréně k vidění, patří v kategorii dospělých k tvrdším stylům, používají při něm chrániče. Karate přitom spojuje vícero druhů boje dohromady, což mu dodává na půvabu. Soutěžící smějí používat údery i kopy, od kterých se odvíjí finální bodový výsledek. Čím složitější úspěšně provedená technika, tím vyšší hodnocení.