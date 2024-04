Lukostřelkyně Horáčková: Přerovnala jsem si to v hlavě a začala si víc věřit

Pár minut předtím šestadvacetiletá tmavovláska z klubu LK Arcus převzala cenu pro vítězku ženské části ankety Sportovec Plzně 2023. Mužskou kategorii ovládl sportovní střelec Olympu Jiří Přívratský, který byl v termín vyhlášení na olympijské kvalifikaci v Riu de Janeiro.

Naskočily vám při vyhlášení znovu vzpomínky na loňský rok?

Většina anket už proběhla, tahle byla o něco později. Takže jsem si mohla znovu připomenout úspěchy a výsledky z loňska. Je to příjemné. Ale nejde jen o můj rok, ženská kategorie tady byla nabitá, všechny holky měly ohromné úspěchy na mistrovstvích světa či Evropy. A velmi obdivuji absolutního vítěze ankety Plzeňského kraje Davida Kratochvíla (nevidomý plavec PK Tachov a čerstvě i nejlepší sportovec Českého paralympijského výboru, pozn. aut.). Kvůli jeho fantastickým výsledkům a vůbec tomu, s čím se tak úžasně v životě potýká.

Sportovec Plzně 2023 ● Vítězové kategorií (pořádá PSU) Muži: Jiří Přívratský (sportovní střelba, SSK Olymp Plzeň) Ženy: Marie Horáčková (lukostřelba, LK Arcus Plzeň) Junioři: Daniel Bláha (házená, Talent tým Plzeňského kraje) Juniorky: Kateřina Matoušková (atletika, AK Škoda Plzeň) Trenér roku: Miroslav Koubek (fotbal), Marek Kopecký (futsal), Petr Štochl (házená) - bez vítěze Síň slávy: Antonín Bartoníček (cyklistika), Miroslav Varga (sport. střelba), Vlastimil Zwiefelhofer (atletika). Sportovec Plzeňského kraje: David Kratochvíl (plavání, PK Tachov)

Obohacují vás taková setkání?

Já si ohromně beru inspiraci od ostatních sportovců. I tady jsem měla zase šanci se setkat a popovídat si se zajímavými lidmi. Když jsem šla na pódium, vnímala jsem ten aplaus a velice za to děkuji. Zase jsem si připomněla, že jsem mistryně světa, už jsem si to vlastně v sobě upozaďovala. (úsměv)

Zatím je to váš největší úspěch. Jaké překážky byly nejtěžší, než jste se ke zlatu dostala?

Vyrovnat se s neúspěchy, které mě provázely. Dělala jsme přednášku pro mladé sportovce a tam jsem shrnula deset let zpět. Byla tam nominace do Ria, která mi o kousíček unikla. Šampionáty, kde jsem zůstala kousek od finále. A najednou přišla účast na hrách v Tokiu a zlato z mistrovství světa. Největší utrpení je vydržet, vytrvat. Když člověk do své práce dává všechno, přijde to.

Neúspěchy posílí, že?

Nejen ve sportu. Na to, abyste byli úspěšní, potřebujete štěstí, správné nastavení, správnou cestu. A rozhodně padnou na jeden úspěch miliony zklamání.

Co vás teď žene dál?

Každý si musí najít vlastní motivaci. Pro někoho je dost účast na olympiádě, pak ukončí kariéru. Znám takové případy. Já mám pořád hodně cílů, kterých chci dosáhnout. Medaile z olympijských her, z mistrovství Evropy. Ráda bych zažila také velký týmový úspěch, chtěla pomoci pozvednout naši ženskou lukostřelbu. Abychom dokázaly něco velkého na mezinárodním poli, třeba udělaly i světový rekord.

Myslíte už na olympijskou Paříž, kde bude šance medaili získat?

Detailně ještě ne. Mám před sebou Světový pohár, další závody a přípravu. Až tak měsíc před olympiádou si budu dělat podrobnější vizualizace. Nemám v hlavě medaili, to by bylo svazující. Půjdu krok po kroku, jako na mistrovství světa. Pokud z toho vyjde top osmička, bude to pro mě velký úspěch.

Jaký je tedy nejbližší program?

Ladíme před úvodním závodem Světového poháru v Šanghaji, kam odlétáme v sobotu. Tím odstartuje obrovský maraton akcí a režimu, kdy budete týden až deset dnů na závodech, čtyři až šest doma a pak zase přesun jinam. Zastaví se to až v červnu, před olympiádou. Takovou nálož akcí za sebou jsem ještě nezažila. V tréninku se teď maličko trápím, ale myslím, že zrovna to se může při závodech změnit. Vím, že to ve mně je. A že se to zatím neukazuje v tréninku, vlastně nevadí.

Ovlivnila to nějak halová sezona, kterou jste měla delší než v minulosti?

Byla to vlastně taková mezinárodní premiéra, dřív jsem neobjížděla tolik akcí. Chtěla jsem si to vyzkoušet. Konkurence je velká a měla jsem měřítko, jak holkám mohu konkurovat i v hale, kde je to ještě víc o koncentraci a o hlavě. Ale zase mi to sebralo hodně sil, ještě v únoru bylo v Las Vegas finále světové halové série. Přechod ven tak byl složitější než dříve, ale ještě je dost času všechno doladit.

Dáváte si za cíl medailové pozice i na Světových pohárech?

Žádný závod nelze jen tak lechtat, v každém musíte odvést to nejlepší. Pro mě je momentálně skončit v osmičce nebo se dostat do finále absolutní strop. V lukostřelbě se snadno může stát, že skončíte v prvním nebo ve druhém kole.

To, že si vás teď soupeřky víc všímají, vám dodává sebevědomí?

Myslím, že jsem si to přerovnala v hlavě a začala si víc věřit. Spoustu let okolo sebe mám ty samé lukostřelkyně a teď už si říkám: Proč bych je nemohla porazit?!