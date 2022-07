Krpálek je hladový po vítězstvích. V neděli začne střádat olympijské body

Nejlepší český sportovec loňského roku od triumfu v Tokiu, kde před rokem navázal na zlato z Ria de Janeiro, absolvoval jen v prosinci mistrovství Evropy klubů.

Pro návrat si vybral chorvatskou metropoli. „Záhřeb jsme zvolili proto, že už je bodovaný do olympijském žebříčku. Předtím jsem startovat ještě nechtěl, protože jsem věděl, že mě v dalším období čeká spousta startů a nebudou to úplně dva lehké roky,“ řekl svěřenec Petra Laciny v rozhovoru, který médiím poskytl svaz.

Do olympijské kvalifikace se počítaly i turnaje v Mongolsku a Maďarsku, ale ty byly zařazeny do kalendáře později a Krpálek je vynechal, protože měl zamluvenou aktivní dovolenou. Na té se už chystal na turnaj v Záhřebu. „Snažil jsem se předchozí silovou a judistickou přípravu přetavovat do rychlosti. Zaměřili jsme se hlavně na krátké, intenzivní tréninky. Kromě toho jsme absolvovali několik tréninkových kempů. Jeden z nich byl v Poreči, kde jsem se potkal s hodně lidmi ze světové špičky. Tam to vypadalo docela slibně, pralo se mi dobře. Já doufám, že se to všechno povedlo a že se v ten závodní den budu zase cítit tak, jak jsem se vždycky cítil,“ uvedl.

V optimálním zdravotním stavu ale není. „Dlouhodobě mám problémy s lokty a teď mě ještě pobolívá kotník. Ale chuť po zápasech a po vítězstvích je veliká, takže doufám, že to všechno zvládnu a nebude mě to limitovat,“ prozradil jednatřicetiletý judista.

K turnaji proto přistupuje s respektem. „Kdyby byla medaile nebo kdybych vyhrál, bylo by to samozřejmě super, ale já se do toho chci hlavně zase pomalu dostat. Sám jsem zvědavý na to, jak to bude probíhat. Na jednu stranu se strašně těším, ale na druhou stranu vím, že to nebude jednoduché, protože každý na mě bude stoprocentně připravený a každý mě bude chtít porazit,“ upozornil.

Turnaj v Záhřebu vnímá jako příležitost utkat se s mladšími soupeři, s nimiž se dosud na turnajích tolik nepotkával, a připravit se na vrcholy sezony v čele s podzimním mistrovstvím světa.