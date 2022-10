Krpálek před MS: Přijet jako olympijský šampion je vždy nepříjemné

Loni v létě se po zisku druhého olympijského zlata Lukáš Krpálek zařadil mezi nejúspěšnější světové judisty všech dob.

„Jenže to je to poslední, nad čím by měl teď přemýšlet,“ varoval trenér jednatřicetileté hvězdy Petr Lacina na tiskové konferenci.

Do letošní sezony nevstoupil právě šťastně. Natržený úpon loketního tricepsu si během červencové Velké ceny Záhřebu ještě zhoršil.

Na dva měsíce si tak musel naordinovat zdravotní pauzu. Postupnou přípravu pak směřoval k účasti na kempu v Japonsku, kde se mohl tři dny účastnit tréninků tamního národního týmu.

Což byl unikátní zážitek.

„Většinou si mezi sebe Japonci nikoho nepouští. Takže jsem byl překvapený, když mě oslovili, abych se k nim přidal. Ty tři tréninky byly opravdu vydatné, potkal jsem se s těmi nejlepšími,“ pochvaluje si Krpálek.

Lukáš Krpálek po získu druhého olympijského zlata se svým trenérem Petrem Lacinou

Nadšení neskrývá ani Lacina: „Ukazuje to, jak si Krpoše váží a cení.“ Vždyť byl jediným cizincem, který se mohl do přípravy japonských judistů zapojit.

Ještě nikdy neabsolvoval Krpálek tréninkový kemp tak krátce před mistrovstvím světa. I to ukazuje, jak je pro něj letošní sezona zraněním pozměněná. „Naskočili jsme do přípravy pět minut po dvanácté. Ale poslední dva měsíce odváděl Lukáš práci na maximum,“ říká kouč.

lukaskrpalek Poslední trénink v Japonsku, při závěrečné přípravě před MS je za mnou!

.

Děkuji všem co mě podporujete a fandíte!

.

V termínu 6-12.10 nám držte palce!

.

#judo #czechjudo #japan #tokyo #worldjudochampionships #taskent #judouzbekistan #ippongear #svijany #agel #moraviasteel #survivalnutritionsuplements #autohorejsekgroup oblíbit sdílet odpovědět uložit

„Konečně se dostávám do stavu, kdy mě nic nebolí. Samozřejmě, nějaké malé bolístky jsou a asi už vždycky budou, ale po zdravotní stránce se cítím zase dobře. Doufám, že to tak i zůstane,“ přeje si Krpálek vzhledem k dalším třem turnajům, které ho pravděpodobně do konce sezony ještě čekají.

Nepřívětivý los

Světový šampionát otevře soubojem s Finem Marttim Puumalainenem. „Mám mu co vracet,“ připomíná Krpálek porážku, kterou musel od Fina skousnout na turnaji v Záhřebu.

„Hodně leze pode mě a na to mě nachytal. Přitom já se s ním znám dlouhá léta ze soustředění a vím, že to dělá. Teď si na to musím dát větší pozor a přizpůsobit tomu taktiku,“ plánuje. „Všechny zkušenosti a videa použijeme proti Finovi,“ dodává s úsměvem Lacina.

V případném druhém kole očekává velice nepříjemného Korejce Kim Min-čonga. „Má nízko těžiště, takže mizí Lukášovi pod nohama. Takový typ soupeře Lukášovi úplně nesedí, pracujeme proto na reakcích a taktice,“ přibližuje přípravy Lacina.

„Není to přívětivý los, což je ale podle mě dobře, protože to Lukáše vyhecuje ke stoprocentnímu výkonu,“ věří kouč.

Prioritou je Paříž

V Taškentu oslaví Krpálek jubileum, míří už na desátý světový šampionát. Z let 2011 a 2013 má světový bronz, v roce 2014 a 2019 vystoupal na stupínek nejvyšší. Nyní tak bude bojovat o třetí titul mistra světa. A dvě olympijská zlata názorně ukazují, čeho všeho je český zápasník schopen.

VZPOMÍNKY NA ROK 2019. Lukáš Krpálek slaví v Tokiu zisk titulu mistra světa.

„Přijet na mistrovství světa jako dvojnásobný olympijský šampion je vždy nepříjemné, protože očekávání jsou obrovská,“ přiznává Krpálek.

„Cítím ale, že jsem připravený. Ale vzhledem k tomu, jaké jsem měl trable v předešlých měsících, musím brát mistrovství světa tentokrát trochu jinak,“ uvědomuje si.

„Jedu tam podat maximální výkony v každém zápase. Jestli se to povede, bude to super. A když ne, nesmím si to moc brát. Čeká mě ještě spousta dalších turnajů. Olympijská kvalifikace na Paříž je teď prioritou.“