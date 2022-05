Krpálek se ve Stodůlkách neztratil. Zkusil si orientační běh

V neděli odpoledne se v rámci světového týdne orientačního běhu konal ve Stodůlkách závod pro veřejnost.

Cíl? Jasný, přiblížit novým zájemcům tento sport.

I proto dostal jednu z pozvánek Českého svazu orientačních sportů i Lukáš Krpálek s rodinou (s manželkou Evou, dětmi Tondou a Mariankou). A sám Krpálek chtěl poznat další nový sport.

„Na sportovní škole jsem vyzkoušel snad všechny sporty, ale opravdový orientační běh mezi nimi nebyl, proto rád využiju možnost vydat se na trať. Snad to dopadne dobře, mám slíbeno, že mě na trati doprovodí mistři republiky, to bychom se neměli ztratit,“ smál se judistický král před startem.

To ještě netušil, že zabloudí už při cestě na start.

Autem nakonec našel cestu k závodu a pak všechny překvapil svou rychlou orientací i touhou závodit. Původně pro něj organizátoři naplánovali jen procházku s mapou, od první kontroly se ale se synem Tondou rozběhl a běžel nakonec celý dvoukilometrový sprintový závod s osmi kontrolami.

„Přece svůj první závod v orienťáku nepůjdu pěšky, to by byla ostuda,“ smál se v cíli.

Se základy opravdového orientačního běhu hosty seznámili sobotní mistři republiky ve sprintu a reprezentanti Tereza Jarošíková a Tomáš Křivda.

„Už v televizi mě překvapilo, jak rychle s mapou běží. Na vlastní oči, jako v každém sportu, je pak to tempo ještě větší. Koukat do mapy, vybírat trasu a běžet cestou necestou tempem ke třem minutám na kilometr, tomu jsem moc nevěřil. Když nám na startu ukazoval Tomáš, jak se běhá v reálu, vlastně jsem si ani nevšiml, kam zmizel,“ hodnotil akci v cíli Krpálek.

Sám byl ale z celého nového zážitku nadšený.

„Docela mě to nadchlo, je to sport pro celou rodinu. I děti to nakonec chytlo, i když se jim na úvod nechtělo. Dali nám celkem snadnou trať, v lese už by to taková pohoda asi nebyla. Ale když bude někdy v budoucnu příležitost, rád si to zkusím i tam,“ dodal vítěz z Ria i z Tokia.

Už v sobotu se na stejném místě konalo za účasti 457 závodníků i individuální mistrovství České republiky orientačních běžců ve sprintu.

V Praze se šampionát konal po dlouhých 14 letech. Mistryní republiky se stala Tereza Janošíková, mezi muži dominoval Tomáš Křivda.

„Ukázalo se, že je potřeba držet sprintovou flow, plynulost, a to bylo rozhodující. Mně se to povedlo a jsem ráda, že ta sprintová příprava je na dobré cestě, fyzická forma graduje a je hezké si vyběhnout přímou nominaci na nadcházející Světové poháry ve Švédsku,“ řekla čerstvá mistryně republiky.