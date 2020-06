Z Pudilové v rozpacích. Tragédie to není, ale měla jsem problém, uznává

„Nedokázala jsem se do toho dostat, není to MMA. A v tom byl problém,“ líčila Lucie Pudilová během pozápasového rozhovoru.



Přestože „koronavirový“ projekt československé organizace nenabízí klasická pravidla MMA a nutí účastníky bojovat v postoji, což ne všem vyhovuje, tak podmínky platí pro všechny stejně. A Pudilové chybou je, že se jim neuměla přizpůsobit. Či přípravu dokonce podcenila.

Nejen její výkon v kleci působil rozpačitě. Už hodiny před zápasem vypadala Pudilová velmi nervózně. Po prohře s Bledou v kategorii do 61 kilogramů naopak seděla na gauči, hrála si s copánky a do kamer vyprávěla, že vlastně o nic nejde. Situaci i s ohledem na to, že má brzy oznámit nové smlouvy na domácí půdě i v zahraničí, zlehčovala.

Slibovala jste soupeřce, že ji „přizabijete“, to se nepovedlo. Čím vás překvapila?

Tak já to slibovala všem a řekla jsem to jen tak... Nedokázala jsem se do toho vžít jako do MMA, bylo to úplně jiné. Jsem zvyklá jít na váhu jeden den, až druhý den zápasit (v Undergroundu probíhá vážení v den zápasu). K tomu ta omezená pravidla. Plánovala jsem soupeřku ukončit, proto jsem její strhy k zemi nebránila. Chytit jí hlavu, uškrtit a dodělat ji. A v tom byl problém.

V čem?

Neuvědomila jsem si, že i časově je zápas kratší, než jsem zvyklá.

Prohrála jste v kleci popáté v řadě, jak se s tím srovnáváte?

Je to jen turnaj, nejde to do těch důležitých oficiálních statistik (zápas v Undergroundu se počítá jako exhibice). Neberu to nijak tragicky, jenom to bylo hodně mediálně vypromované.

V čem jste chybovala?

Tereza měla dobrou taktiku, strhávat mě k zemi. Chybou bylo nebránit ty pokusy. A že jsem víc neboxovala, protože na zemi jsem měla problémy reagovat. Nemůžete se chovat jako v MMA, na to je náročný si zvykat. V MMA můžete cokoliv, já se kolikrát musela sama zaseknout, abych jí na zemi nedala loket.

K tomu i diváci byli viditelně na její straně, fandili outsiderovi.

Myslím, že byli na obou stranách. Tím, že vyhrávala, pak lidi fandili víc jí.

Zacloumá prohra s vaším sebevědomím?

Ne. Spíš to pomůže Tereze, ale ukázala se v něčem, co není úplně MMA. Já pojedu pořád dál. Stejně. Abych se přiznala, byl to velký tlak. V tom, že to bylo v Česku, všechno bylo jiný a dost náročný.

Co dál?

Vrátím se do tréninku. Až se přestane řešit koronavirus, oznámíme smlouvy.

Souhlasila byste s odvetou s Terezou Bledou v klasickém MMA?

Tak klidně to můžeme dát, pokud budu mít zájem. Ale zatím nevím, jestli chci. Už mám vybrané soupeřky a samozřejmě všechny ze zahraničí.