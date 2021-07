Jsem šampionkou i bez titulu, říká Pudilová. Chce zničit veteránku UFC

Holmová, Waliczeková, Suotamová a teď Bernardová. Česká zápasnice nemá o zajímavé zahraniční soupeřky nouzi ani doma. „Těším se, Bernardová zápasila v UFC, výhra nad ní by mě pošoupla hodně dopředu,“ hlásí Pudilová.

Ta je v organizaci Oktagon po třech výhrách na špici žebříčku, v tom světovém podle serveru tapology.com na 56. místě, její nadcházející soupeřka dokonce na 38.

„Má černý pásek v brazilském jiu-jitsu, kde pro mě bude asi nejvíc nebezpečná. Ve světovém žebříčku byla také chvíli mezi nejlepší patnáctkou,“ vyjmenovává největší přednosti Bernardové.

Pudilová soupeřku nehodlá podcenit, volila přípravu tak, aby ji neměla čím zaskočit. Právě tvrdým tréninkem je česká zápasnice proslulá. „Prvně jsme se podívali na její silné stránky a podle toho pak volili trénink. Zaměřila jsem se hlavně na obranu, také jsem ale pracovala na svých silných stránkách, abych je vylepšila na maximum,“ říká Pudilová.

Zatímco předchozí přípravy narušila koronavirová pandemie, během které nebylo možné využívat klasické tréninkové prostory, tentokrát to bylo mnohem snadnější.



Hlavně ať není dusno a neprší

„Příprava na tenhle zápas byla už v pohodě,“ vysvětluje. „Cítím se teď v dobré formě. Asi v nejlepší, v jaké jsem kdy byla.“

V Oktagonu vyhrála všechny tři zápasy až na body a ráda by si konečně připsala ukončení před limitem. „S výkony jsem byla spokojená, ale mohla bych být přeci jen víc uvolněnější,“ přiznává. „Po těch předchozích prohrách se v zápasech ještě pořád neumím úplně uvolnit a jdu spíš na jistotu. Vyhrávala jsem tím, že vím, co dělám. Musím ale říct, že se to každým vyhraným zápasem lepší. Dovoluji si víc a víc a tolik se nehlídám,“ dodává.

Jak moc psychicky odolná je, se ukáže v sobotu na Štvanici. Zkušenosti se zápasem pod širým nebem Pudilová dosud neměla. „Proto jsem hodně trénovala venku, abych si zvykla, ale trochu nervózní jsem, vůbec nevím, co od toho můžu čekat,“ přiznává.

Venkovní zápas ale není jedinou změnou. „Musela jsem se vyrovnat i s tím, že přes rok nemohli chodit na zápasy fanoušci a musela jsem bojovat bez nich. Teď už tam konečně zase budou, tak si myslím, že mi pomohou dostat se do atmosféry a díky nim to širé nebe nebude ani vadit,“ má radost. „Ale taky mám obavy, aby nepršelo nebo aby nebylo moc dusno.“

Šampionkou i bez titulu

O MMA, tedy smíšené bojové umění, se v posledních letech rapidně zvýšil celosvětový i český zájem fanoušků. A organizace Oktagon patří v České republice i na Slovensku k jasné jedničce. Pro ženskou bantamovou váhu, kam spadá i Lucie Pudilová, však stále nemá vypsán titul.

V organizaci ho momentálně drží pouze tři bojovníci ve třech váhových kategoriích, osm zbylých šampiona nemá. „Jsem vlastně takový šampion bez titulu, aspoň ve své hlavě to tak beru. Je to důležitý hlavně pro mě, že to sama vím,“ mávla nad tím rukou.

Pudilová je v bantamové váze na prvním místě, oficiálně se šampionkou ale nazvat stále nemůže. Jak sama přiznává, zavedení titulu s jedním z majitelů organizace Ondřejem Novotným řešila, zatím ale bez výsledku.

Ženské zápasy se přitom v poslední době těší většímu zájmu, jak v UFC, tak na česko-slovenské scéně. Jenom na Štvanici se představí hned čtyři ženské zápasy. „Sama nijak nevnímám, že by se ženskému MMA dostávalo víc pozornosti. Zdá se mi to za ty roky pořád stejné,“ myslí si Pudilová.

Přesto je faktem, že se i Oktagon na ženské zápasy zaměřuje celkem pravidelně. Zda to ale zlepší vyjednávání o zavedení titulu pro ženské kategorie, Pudilová neřeší. „Mě celkově ten samotný titul moc nezajímá. Zajímají mě jednotlivé zápasy a jednotlivé výhry.“

Pokud by ale přeci jen titulový zápas vyhlášen byl, nabízí se zajímavé spojení. V nejlepší pětce žebříčku Oktagonu totiž svítí jediné jméno, na které Pudilová zatím nenarazila – Lucia Szabová. Nadějná třiadvacetiletá Slovenka, která se v sobotu postaví ke své zatím největší výzvě, se utká s Cornelií Holmovou, kterou už Pudilová porazila. Pokud by ji Szabová porazila, dával by jejich vzájemný souboj smysl.

„Já jsem samozřejmě s Češkami a Slovenkami zápasit chtěla. Po Undergroundu mi bylo řečeno, že k tomu dojde co nejdřív. Po mé první výhře mi ale řekli, že na mě ještě nejsou připravené. Od té doby jsem si připsala další dvě výhry, takže si myslím, že se mě tyhle zápasy už asi moc netýkají,“ myslí si.

Pudilová sama přiznala, že Lucii Szabové i Tereze Bledé kdysi vzájemný duel nabídla, obě ale odmítly. „Chtěla jsem s nimi tehdy zápasit, dávalo to smysl. Teď už to pro mě není téma,“ uzavře, vzápětí ale dodává: „Když mi řeknou, že se mnou chtějí v září bojovat, můžou. Když mi ale neřeknou, co já s tím nadělám,“ směje se.



Příbramská zápasnice tak po Štvanici bude zvažovat co se svou kariérou dál. Nikdy se netajila tím, že by ráda znovu zápasila v nějaké prestižní zahraniční organizaci.

„Momentálně přemýšlím jen nad následujícím zápasem, abych ho vyhrála. V hlavě mám jen to, že musím vyhrát, teprve pak se zamyslím na tím, co bude dál,“ hlásí. Kam ale její možné plány do budoucna míří, prozradit zatím nechce.