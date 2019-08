Škrcení nebolí, ale Pudilová byla příliš klidná, míní MMA trenér Barták

VIDEO: A Shevchenko submission! ?? @AntoninaPantera gets back in the win column at #UFCNewark! ???? https://t.co/jU5j6Ob0ha Pro zobrazen� videa mus�te m�t zapnutou podporu JavaScriptu

A Shevchenko submission! @AntoninaPantera gets back in the win column at #UFCNewark! https://t.co/jU5j6Ob0ha