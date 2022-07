Judisté v Budapešti neuspěli, po výhře slavili jen Zachová, Svoboda a Pulkrábek

Čeští judisté se neprosadili na turnaji série Grand Slam v Budapešti. Ze sedmičlenné výpravy si alespoň po jedné výhře připsali David Pulkrábek (do 60 kg), Jan Svoboda (do 81 kg) a Renata Zachová (do 63 kg).